Dopo la pandemia, Carole Magnini, performer di lusso, riprende “Rendez Vous: une Danse pour la Terre”. Una Danza per ricordare, per tornare a vivere in movimento con la Terra, in movimento con la vita.

Dal 24 Agosto, “Carta Bianca” all’Abbazia San Felice e Mauro Danza in Valnerina per una Terra in Movimento: una Danza per ripartire, una Danza per ricordare.

Riparte stasera il progetto Itinerante tra le valli, i monti e i fiumi del territorio. A passi di Danza ma non solo.

Si riparte a cinque anni dall’inizio della sequenza sismica che ha devastato la regione. Una terra che ancora oggi ne subisce i danni. L’“insediamento” propone performance e video danza In Situ, proiezioni, istallazioni, happening.

Un progetto dedicato al patrimonio di arte, storia e natura, iniziato nei siti del sisma del 2016 e in altri luoghi emblematici della nostra regione e del centro Italia.

L'iniziativa è organizzata da Associazione Evidanse sotto la direzione artistica di Carole Magnini. “Rendez Vous” si è messo a disposizione per sostenere le zone colpite dal sisma del 2016.

Numerosi sono i Comuni e i siti interessati al progetto, con performance e spettacoli come a Spoleto la Rocca Albornoz Museo del Ducato, Teatro Romano Museo Nazionale Archeologico, Palazzo Collicola Galleria d'Arte Moderna e Museo G. Carendente, Casa Romana, l’Abbazia di san Felice e Mauro e Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Campello sul Clitunno, Cascia, Norcia, Castelluccio di Norcia, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, Palazzo Ducale di Gubbio. Con puntate anche nelle Marche: Fiastra, Visso – Santuario di Macereto, Grotte di Frasassi.

Un progetto di cui avemmo già modo di parlare ( Dall’Umbria alla Francia, un progetto artistico per ripartire dopo il terremoto. Si comincia domani a Spoleto ) di un’artista che amiamo ( Uno spettacolo bello e coraggioso, al Festival Villa Solomei: la vita della Piaf tra musica e teatro ) e che abbiamo apprezzato insieme a Ciammarughi ( Al Teatro Subasio di Spello l'eccezionale duo interprete della canzone francese ).

Un programma, l’attuale, capace di integrare felicemente arte, cultura, territorio, socialità. Complimenti all’amica Carole, donna, artista e intellettuale di rango.