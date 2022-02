Anche nei mercati di Campagna Amica saranno disponibili le primule per sostenere la ricerca sui tumori infantili

Coldiretti conferma la sua forte vocazione sociale in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile del 15 febbraio: torna infatti la collaborazione tra Coldiretti Umbria e Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, con un’intera settimana dedicata alla sensibilizzazione sul tema e alla beneficenza. "I mercati di Campagna Amica - spiega Coldiretti - ospiteranno i volontari del Comitato che proporranno le primule della speranza, con il ricavato che andrà a sostenere le cure e la ricerca nei campi dei tumori infantili".

"È sempre motivo di soddisfazione - commenta il direttore Coldiretti Umbria Mario Rossi - poter accogliere queste iniziative nei nostri mercati di Campagna Amica, luoghi privilegiati in grado di valorizzare, tra l’altro, una sana e corretta alimentazione, un alleato indispensabile per la nostra salute. Sempre di più i Mercati di Campagna Amica - prosegue Rossi - rappresentano non solo un’opportunità per promuovere la vendita di eccellenze agricole del territorio, ma pure spazi aperti alla solidarietà e alla socializzazione, con cui ribadire la vicinanza e la sensibilità del mondo agricolo verso le persone in difficoltà. Un’attitudine che nasce dall’amore per la terra e per la natura e che va di pari passo con quello per la vita".

"Siamo grati a Coldiretti - aggiunge Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” - per una collaborazione che ci unisce in nome della solidarietà per combattere i tumori infantili. Del resto siamo convinti che anche il mangiar sano, il rispetto dell’ambiente, valori ben testimoniati nei mercati di Campagna Amica, siano elementi fondamentali per un futuro senza malattie".

Dove si potranno acquistare le Primule nei mercati di Campagna Amica

La presenza e vendita delle primule della speranza, coinvolgerà i seguenti Mercati all’aperto di Campagna Amica:

martedì 15 febbraio a Spoleto;

giovedì 17 febbraio a Pian di Massiano;

sabato 19 febbraio a Gubbio; tutti dalle ore 07.30 alle 13.30.

Il Mercato contadino Perugia di Campagna Amica a Madonna Alta, martedì 15 (ore 08.30-19.00), mercoledì 16 (8.30-15.00), venerdì 18 (ore 08.30-19.00) e sabato 19 febbraio (8.30-15.00).