Anche l’Umbria a Senigallia per “Open”, il Forum delle Biodiversità, dell’Innovazione e della Ripartenza

Marco Lagrimino chef stellato del Ristorante l’Acciuga di Perugia, gli chef Ambasciatori del Gusto Italiano nel Mondo Paolo Trippini del Ristorante Trippini di Civitella del Lago e Oliver Glowig pluristellato chef di Locanda Petreja a Todi e Luigi Ficca chef del Ristorante Origine a Terni, sono i 4 chef chiamati a rappresentare l’Umbria al Forum delle Biodiversità, dell’Innovazione e della Ripartenza, allestito presso il Palazzetto dello Sport dell’Istituto Panzini di Senigallia, dall’azienda Cancelloni Food service Spa con la regia della testata di riferimento di settore, Italia a Tavola diretta da Alberto Lupini.

Il Forum

Un susseguirsi di eventi formativi e show cooking gratuiti aperti al pubblico, oltre che tutti in diretta streaming, fino al 21 Ottobre, con chef stellati e Accademie di Alta Formazione: in tutto 22 stelle Michelin, tra cui gli ambasciatori del territorio, Moreno Cedroni e Mauro Uliassi, oltre all’Accademia Niko Romito, all’Accademia Gualtiero Marchesi, CAST Alimenti, Alma, Federazione Italiana Cuochi, Euro Toques Italia, Le Soste, Intrecci, Nazionale Italiana Cuochi, CNA, Confartigianato Imprese, Confcommercio Umbria, Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), Lady Chef della Federazione italiana cuochi, l’Università dei Sapori, Università degli Stranieri di Perugia, Unicam. Tavole rotonde e conferenze con associazioni di categoria, produttori e università per parlare di cibo, biodiversità e valorizzazione dei prodotti. Momenti di confronto con i più importanti opinion leader di settore per parlare di accoglienza, ristorazione e turismo esperienziale legato ai territori, partendo proprio dalle biodiversità.

I Piatti

4 i piatti presentati dagli chef che hanno raccontando attraverso le loro ricette e l’utilizzo di alcune biodiversità umbre, vari tratti identitari della cultura gastronomica della nostra regione.

Dal famoso “Bosco Umbro” di Paolo Trippini che porta nel piatto i profumi del bosco nelle varie stagioni dell’anno con un gioco di strati e consistenze, alla “Trota.Barbabietola” di Marco Lagrimino dove uno dei tipici pesci d’acqua dolce del territorio viene esaltato dall’utilizzo di contaminazioni e tecniche apprese dallo chef nel corso della sua formazione fuori dall’Italia. E poi la parte rurale dell’Umbria, densa di sapore e ingentilita dallo stile elegante di Oliver Glowig che ha raccontato il territorio attraverso uno dei prodotti più autentici di cultura popolare gastronomica umbra: “Nervetti Con Legumi Misti, Salsa Verde E Santoreggia”. A parlare di Umbria “selvaggia” lo chef Luigi Ficca che ha portato nel piatto il sapore spinto e audace del cinghiale, al quale lo chef ha dato una veste contemporanea racchiudendolo in una “Crocchetta di Cinghiale, lenticchie di Castelluccio e cipolla di Cannara” Tutti i piatti presentati al Forum dagli chef, sono in carta nei rispettivi ristoranti.