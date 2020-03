Coronavirus, protezioni e ventilatori distribuiti alle Regioni: Umbria a 'metà classifica'

Mentre l'emergenza coronavirus continua e non si abbassa la guardia nonostante i segnali positivi arrivati dai bollettini medici degli ultimi giorni, in tutte ler regioni d'Italia continua la corsa per accaparrarsi quei dispositivi di protezione e quei macchinari (soprattutto i tamponi e i ventilatori polmonari) fondamentali per gli ospedali impegnati nella lotta al Covid-19. Molti 'governatori' e assessori regionali, compresi gli umbri Donatella Tesei e Luca Coletto, si sono lamentati nei giorni scorsi con la Protezione Civile nazionale, il Governo e la Consip considerando "insufficienti" le forniture fin qui arrivate.

Ma come sono stati distribuiti questi materiali in tutta Italia? Per fare il punto della situazione, come spiega il Ministeto della Salute, si può consultare on line il sistema '“Analisi Distribuzione Aiuti' (Ada), aggiornato giornalmente e realizzato dagli Uffici del Commissario straordinario (Domenico Arcuri) per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Ecco la mappa al 30 marzo, che vede l'Umbria posizionarsi a metà della classifica 'generale' così come in quella dei respiratori polmonari...

PRODOTITI DISTRIBUITI IN ITALIA - I prodotti distribuiti nelle varie regioni (al 30 marzo) sono 49.969.753 (di cui 576.157 non consumabili). Consumabili: 18.700 calzari, 25713 camici, 13.918 caschi, 20.300 cuffie, 7.625.400 guanti, 21.455 kit, 41.031.130 mascherine, 1.017 sistemi di respirazione, 128.942 tamponi, 186.906 tubi endotracheali, 286.038 tute, 34.077 visiere. Non consumabili: 481 aspiratori, 131 ecotomografi, 739 laringoscopi, 100 moduli di isolamento, 252.770 monitor, 191.450 occhiali, 128.492 pompe, 650 termometri, 1.344 ventilatori polmonari.

LA MAPPA REGIONE PER REGIONE - Lombardia: 10.118.639; Emilia-Romagna: 7.078.506; Piemonte: 5.930.507; Veneto: 5.268.546: Toscana: 3.594.342; Lazio: 2.565.280; Campania: 2.408.329; Trentino-Alto Adige: 2.145.092; Liguria: 1.447.708; Umbria: 1.413.386; Sicilia: 1.303.679; Puglia: 1.272.232; Friuli-Venezia Giulia: 1.164.918; Marche: 1.098.841; Abruzzo: 894.908; Valle d'Aosta: 566.373; Calabria: 525.664; Sardegna: 464.936; Basilicata: 451.736; Molise: 256.131.

DETTAGLIO UMBRIA - Prodotti distribuiti in Umbria al 30 marzo: 1.409.357 (di cui 4.029 non consumabili). Consumabili: 1.000 calzari, 1.800 camici, 511 caschi, 1.000 cuffie, 308.000 guanti, 3.260 kit, 1.075.013 mascherine, 0 sistemi di respirazione, 10.200 tamponi, 6.476 tubi endotracheali, 1.200 tute, 897 visiere. Non consumabili: 0 aspiratori, 0 ecotomografi, 0 laringoscopi, 0 moduli di isolamento, 0 monitor, 4.000 occhiali, 0 pompe, 0 termometri, 29 ventilatori polmonari.

VENTILATORI POMONARI - Questa invece nel dettaglio la mappa di distribuzione dei ventilatori polmonari regione per regione. Lombardia: 458; Emilia-Romagna: 254; Veneto: 141; Piemonte: 99; Marche: 90; Liguria: 54; Toscana: 50; Trentino-Alto Adige: 42; Puglia: 31; Umbria: 29; Campania: 24; Calabria: 17; Abruzzo: 11; Lazio: 9; Valle d'Aosta: 9; Basilicata: 9; Friuli-Venezia Giulia: 8; Sicilia: 7; Molise: 2; Sardegna: 0.

TAMPONI - Questa invece nel dettaglio la mappa di distribuzione dei tamponi per campioni rinofaringei regione per regione. Lombardia: 44.800; Calabria: 18.000; Emilia-Romagna: 14.500; Umbria: 10.200; Piemonte: 8.942; Marche: 6.300; Toscana: 4.600; Campania: 4.200; Friuli-Venezia Giulia: 3.000; Lazio: 2.900; Sardegna: 2.100; Puglia: 1.700; Valle d'Aosta: 1.500; Veneto: 1.300; Sicilia: 1.200; Trentino-Alto Adige: 1.100; Abruzzo: 1.100; Liguria: 600; Basilicata: 600; Molise: 300.

📣Online la mappa aggiornata con la distribuzione di dispositivi di protezione e apparecchiature per il contrasto al #Covid19 distribuiti dalla @DPCgov.

👉Navigando puoi sapere quali e quanti materiali sono stati distribuiti in ogni Regione.

➡https://t.co/SOcIJ5xHmD@Invitalia pic.twitter.com/1naQdWqP2Z