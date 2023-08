La Lucky Wind Trevi crede nei propri talenti: promosse in prima squadra Sirci, Mariano e Tizi

Continua il percorso di costruzione della Lucky Wind Trevi in vista del campionato Nazionale di Serie B1 2023/2024. E continua promuovendo in prima squadra tre elementi che lo scorso anno hanno disputato da protagoniste il campionato di Serie C, sempre con i colori trevani, conquistando i quarti di finale dei play-off. La schiacciatrice Giulia Mariano, il libero Elettra Sirci e la palleggiatrice Giorgia Tizi saranno tre giovani frecce a disposizione nella faretra di coach Camiolo, in una stagione che si preannuncia bella, lunga ed entusiasmante. Di sicuro è chiara l’intenzione della società umbra, cioè quella di valorizzare i talenti di casa.

Intanto sono stati resi noti i calendari della Serie B1 e si conosce dunque meglio anche il destino della Lucky Wind Trevi. La squadra perugina è stata inserita nel girone D e osserverà subito il primo turno di riposo, dunque non esordirà il 7 ottobre come le altre formazioni del raggruppamento. Per l’esordio delle ragazze di coach Camiolo bisognerà attendere la settimana successiva, quando al PalaGallinella arriverà la neopromossa ICS Santa Lucia. La prima trasferta avrà invece luogo il 21 ottobre, con Trevi impegnata sul campo della Liberi e Forti 1914 Firenze.