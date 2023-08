Superlega, la Sir Susa Vim Perugia si prepara ad accogliere il medagliato Held

È uno degli uomini d’oro della nazionale italiana universitaria che lunedì a Chengdu in Cina, battendo in finale la Polonia 3-0, ha conquistato il metallo più pregiato alle XXXI Universiadi. È uno di quelli che risponderà presente alla prima convocazione di Angelo Lorenzetti il 21 agosto a Perugia per l’inizio della preparazione con la Sir Susa Vim Perugia. È uno di quei ragazzi che, dopo la gavetta in A3 ed A2, non vede l’ora di confrontarsi con la Superlega Italiana.

È Tim Held, nuovo acquisto dei Block Devils ed appena rientrato con la medaglia d’oro al collo dalla trionfale spedizione azzurra in Cina.

“È stata una grande esperienza ed in generale una bellissima estate”, spiega proprio Held. “Ho cercato di godermi ogni singolo momento di nazionale che ho passato con l’azzurro addosso e la vittoria di pochi giorni fa alle Universiadi è stata bellissima, la medaglia d’oro è una grande cosa. In Cina ho avuto poche occasioni ed ho cercato di sfruttarle al meglio, mi ha fatto piacere essere riuscito a dare una mano ai miei compagni in un ruolo non mio. La speranza ed anche l’obiettivo sono quelli di poter avere in futuro altre occasioni di vestire la maglia azzurra”.

Ora per Tim qualche giorno di meritato riposo e poi sarà ora di fare i bagagli per Perugia.

“Ho qualche bel ricordo di Perugia di quando ero piccolo e mio papà giocava lì. Arrivare a Perugia ed alla Superlega era un mio obiettivo. Sono uno che per caratteristiche fisiche ha sempre dovuto lavorare tanto per raggiungere i propri traguardi, sono felice per l’opportunità che mi è stata data, il mio obiettivo, e farò di tutto per raggiungerlo, è dare una mano alla squadra. Allenandomi ogni giorno con grandi campioni praticamente in tutti i ruoli so che potrò imparare e crescere tanto. È chiaro che poi l’obiettivo di tutti gli atleti è sempre quello di giocare, ma sotto questo aspetto non ho assolutamente fretta. Cosa rispondo se dici Lorenzetti? Rispondo che è un grandissimo allenatore, bravo a gestire ed a far migliorare grandi squadre. Lo conoscevo già dai tempi di Modena quando ero nelle giovanili ed avevo avuto l’occasione di fare qualche allenamento con lui in prima squadra. Sentirlo quest’estate è stato un grande piacere, non vedo l’ora di cominciare a lavorare con lui da suo giocatore”.