Superlega, la Sir vince a Padova e si assicura il secondo posto

Serviva una vittoria per affrontare le prossime due partite, ultime della regular season, alla stregua di un allenamento e vittoria è stata. Contro la già salva Padova la Sir Susa Vim Perugia ha compiuto in pieno il proprio dovere, espugnando la Kioene Arena con un secco 3-0 e conquistando il secondo posto aritmetico in regular season, non certo da trascurare nella griglia playoff.

Il risultato non è mai stato in discussione, eccezion fatta per il terzo set, in cui è uscito fuori l'orgoglio patavino. Il tasso tecnico chiaramente superiore però si è rivelato determinante.

A decidere il match sono stati battuta e muro: 12 sono gli aces messi a segno dai Block Devils, che in 8 occasioni hanno chiuso le porte agli attacchi avversari.

Tra i singoli va menzionata la prestazione di Kamil Semeniuk, 13 punti realizzati di cui molti decisivi. Doppia cifra e best scorer della partita Ben Tara che gioca una gara eccellente e ne mette a terra 19 con 2 ace, il 70% in attacco e 3 muri vincenti. Da sottolineare i 4 muri di Solè (anche 2 ace per il centrale argentino di passaporto italiano) ed i 4 ace a testa per Leon e Russo.

Una settimana di pausa e il PalaBarton riaccenderà le luci per il big match contro Trento. Che avrà la valenza di un'amichevole ed è un gran peccato.

La partita

Il sestetto iniziale prevede la conferma degli uomini che hanno vinto a Cisterna, compresa quella di Ropret, che prende il posto di Giannelli, rimasto ancora a riposo.

I veneti non vogliono sfigurare tengono in apprensione i bianconeri nelle fasi iniziali (Porro, 4-3), ma due ace di Leon e altrattanti errori di Gabi indirizzano la sfida (4-8). Ancora un servizio vincente, questa volta di Solè, produce non pochi danni (8-16), poi ci pensa Semeniuk a rendere il divario incolmabile (8-20). Ben Tara, ancora dai nove metri, chiude il primo set sul 17-25.

Perugia distratta in avvio di secondo set (7-4), Solè a muro e Russo dal fondo rimediano (8-8). Il punto a punto dura fino all'attacco preciso di Ben Tara e all'errore di Crosato (16-18). Ancora un ace di Leon mette in ghiaccio la frazione intermedia (20-24), chiusa da Semeniuk (21-25).

Il polacco però non trova il campo ad inizio terzo set e Padova scappa (7-3). Replica affidata a Russo, che di aces ne infila due (7-7). Perugia mette la freccia con Ben Tara e Semeniuk (9-15) ma i giochi sono tutt'altro che finiti. Plak si erge a protagonista e annulla il distacco (21-21). Entra Plontytskyi che in pratica risolve la situazione (23-24); la bomba di Leon, precisissima, fa calare il sipario sul match (23-25).

I commenti dei protagonisti

Kamil Semeniuk commenta così il match della Kioene Arena: "Non era una partita facile, abbiamo vinto bene senza perdere set, torniamo a casa, ci riposiamo un giorno e ci prepariamo per le ultime due partite di regular season belle da giocare ed importanti in chiave playoff".

Il tabellino

PALLAVOLO PADOVA - SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3

Parziali: 17-25, 21-25, 23-25

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi, Gabi 4, Plak 8, Crosato 7, Gardini 9, Porro 7, Zenger (libero), Stefani 1, Zoppellari, Desmet. N.e.: Guzzo, Fusaro, Truocchio, Taniguchi (libero). All. Cuttini, vice all. Trolese.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Ropret, Ben Tara 19, Russo 5, Solè 9, Leon 8, Semeniuk 13, Colaci (libero), Flavio, Held, Plotnytskyi 2. N.e.: Herrera, Giannelli, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Pietro Alessandro Cavalieri - Mauro Carlo Goitre

LE CIFRE – PADOVA: 12 b.s., 4 ace,47 % ric. pos., 17% ric. prf., 41% att., 3 muri. PERUGIA: 15 b.s., 12 ace, 36% ric. pos., 14% ric. prf., 49% att., 8 muri.