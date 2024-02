Superlega, Pallavolo Padova - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Chiude la settimana con la seconda trasferta consecutiva la Sir Susa Vim Perugia che sale in Veneto per la nona di ritorno di Superlega in programma domani in casa della Pallavolo Padova.

È partita stamattina la comitiva bianconera, nel pomeriggio allenamento tecnico alla Kioene Arena, domani pomeriggio con fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 16:00, la sfida contro la formazione patavina.

Block Devils reduci dal successo a Cisterna nell’infrasettimanale di mercoledì e determinati a chiudere prima possibile il discorso per la matematica del secondo posto nella griglia playoff.

“A Padova sarà importante dare continuità alla vittoria di Cisterna, ma soprattutto dare continuità al lavoro che stiamo facendo in questo periodo”, dice alla vigilia il vice allenatore Massimiliano Giaccardi. “Padova è una realtà in crescita con dei giovani molto interessanti e che in casa sa il fatto suo. Hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale, questo li farà probabilmente giocare senza pressione e per noi sarà una grande opportunità poterci misurare con una squadra che ha dimostrato in questo ultimo periodo di giocare una bella pallavolo”.

Lavoro di preparazione concentratissimo per lo staff tecnico bianconero con Angelo Lorenzetti che deciderà probabilmente all’ultimo la formazione da mandare in campo inizialmente. Possibile una conferma per Ropret al palleggio e per i sette scesi in campo a Cisterna. Potrebbero quindi partire Ropret in regia, Ben Tara in diagonale, Solè e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

La Pallavolo Padova, che con la vittoria di mercoledì a Catania ha blindato la salvezza, vuole festeggiare insieme al proprio pubblico e scenderà in campo certamente decisa a battagliare palla su palla. Coach Cuttini dovrebbe confermare il 6+1 con Falaschi in regia, il portoricano di passaporto americano Gabi a chiudere la diagonale, Crosato e l’olandese Plak al centro della rete, Gardini e Porro in posto quattro con il tedesco Zenger a dirigere le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Ventisei i precedenti tra le due società con ventidue successi di Perugia e quattro vittorie di Padova. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton lo scorso 22 novembre per il match d’andata con vittoria di Perugia in tre set (parziali di 25-16, 25-22, 25-21).

EX DELLA PARTITA

Con la separazione consensuale ad inizio febbraio tra Pallavolo Padova e Julio Cesar Cardenas, non ci sono ex in campo domani tra le due formazioni.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Padova e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 16:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa della Kioene Arena, racconterà live alle ore 16:00 Padova-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Padova-Perugia sarà trasmessa in replica martedì 20 febbraio alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima, sempre martedì ma alle ore 21:30, consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio l’opposto Jesus Herrera e lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi-Gabi, Crosato-Plak, Porro-Gardini, Zenger libero. All. Cuttini.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Ropret-Ben Tara, Solè-Russo, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Pietro Alessandro Cavalieri - Mauro Carlo Goitre