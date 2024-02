Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Rana Verona: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Aprono per la prima volta nel mese di febbraio le porte del PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia che ospita domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16:00 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, la Rana Verona per la settima giornata di ritorno di campionato.

Allenamento pomeridiano oggi ed ultima rifinitura domattina al PalaBarton per i Block Devils, nel pomeriggio il confronto con la formazione scaligera.

“Domani ci aspetta un match duro contro una squadra in grande crescita come Verona”, dice Massimo Colaci alla vigilia. “La sconfitta di domenica scorsa a Piacenza non cambia nulla per quello che riguarda il nostro percorso. Abbiamo obiettivi ben chiari in testa, innanzitutto quello di consolidare il secondo posto in classifica. Scenderemo in campo aggressivi e determinati per cercare di portare a casa il risultato davanti al nostro pubblico”.

Settimana di preparazione piena per i ragazzi di Angelo Lorenzetti cha ha messo in guardia i suoi ragazzi sulle tante insidie della gara e con la squadra che ha lavorato con grande concentrazione desiderosa di tornare al successo dopo lo stop della scorsa settimana a Piacenza. Non dovrebbero esserci grandi cambiamenti di formazione in casa bianconera, al fischio d’inizio potrebbero scendere in campo Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Verona si presenta a Perugia, forte di un periodo di grande condizione e di ottimi risultati, a caccia di punti pesanti in chiave playoff. Coach Stoytchev dovrebbe partire inizialmente con Spirito in regia, Keita opposto, Grozdanov e Cortesia al centro della rete, Mozic e Dzavoronok martelli di posto quattro e D’Amico a dirigere la seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 14:30 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 13:00 circa.

PRECEDENTI

Trentasei i precedenti tra le due formazioni con trenta vittorie della Sir Susa Vim Perugia e sei successi della Rana Verona. L’ultimo confronto diretto lo scorso 26 novembre per la sfida d’andata di regular season con vittoria dei bianconeri a Verona 0-3 (parziali di 18-25, 20-25, 22-25).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo e tutti nel roster bianconero dove figurano Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, e Sebastian Solè, a Verona dal 2018 al 2020. Ex anche in panchina per Perugia dove c’è Angelo Lorenzetti, tecnico a Verona nella stagione 2006-2007.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Verona sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 16:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Marco Taba.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani pomeriggio per Perugia-Verona sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Verona sarà trasmessa in replica martedì 13 febbraio alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima, sempre martedì ma alle ore 21:30, consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Russo-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

RANA VERONA: Spirito-Keita, Cortesia-Grozdanov, Dzavoronok-Mozic, D’Amico libero. All. Stoytchev.

Arbitri: Massimo Florian - Maurizio Canessa