Superlega, Cisterna Volley - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Torna subito in campo per il turno infrasettimanale la Sir Susa Vim Perugia che scende nel Lazio per l’ottava di ritorno di Superlega in casa del Cisterna Volley.

Partenza nel primo pomeriggio per i Block Devils, domattina consueta rifinitura nell’impianto di gioco, la sera, con fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30, la sfida contro la formazione pontina.

“Andiamo a Cisterna belli carichi e per dare il massimo”, dice alla vigilia Wilfredo Leon. “Andiamo ad affrontare una squadra che sta lottando per entrare nelle prime otto, così come noi stiamo lottando per mantenere il secondo posto attuale. Sappiamo che quello di Cisterna è un campo complicato dove diverse squadre hanno fatto fatica e che sarà un match difficile. Ma siamo pronti per affrontare la partita, dobbiamo concentrarci sui nostri fondamentali e poi vedremo il risultato del campo”.

Perugia è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e vuole tornare prontamente al successo per iniziare al meglio il rush finale di regular season che deciderà le posizioni nella griglia dei playoff scudetto e difendere il secondo posto attuale.

Lavoro di preparazione ovviamente molto ristretto per lo staff tecnico bianconero per impostare tatticamente nel migliore dei modi una sfida che nasconde tante insidie. Coach Lorenzetti non dovrebbe apportare variazioni ai sette di partenza rispetto a domenica scorsa. Dovrebbero quindi partire Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Il Cisterna Volley, reduce dalla sconfitta di Modena, è attualmente ottava in classifica proprio in coabitazione con gli emiliani ed a caccia di punti per entrare nei playoff. Punti che specialmente in casa ha dimostrato di saper fare contro tutti visto che al Palasport di Cisterna di Latina sono cadute formazioni blasonate come Piacenza, Milano e Monza con la capolista Trento uscita vincente solo al tie break. Coach Falasca dovrebbe mandare in campo inizialmente il 6+1 delle ultime uscite con Baranowicz in regia, il francese Faure a chiudere la diagonale, Mazzone ed il serbo Nedeljkovic al centro della rete, lo spagnolo Ramon e l’altro serbo Peric in posto quattro e Piccinelli a dirigere le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Secondo confronto diretto tra le due società in quanto il Cisterna Volley ha cambiato proprio in questa stagione assetto e denominazione. Nella sfida d’andata la spuntò Perugia al PalaBarton in quattro set (parziali di 25-16, 25-19, 20-25, 25-23). Venticinque i precedenti nelle passate stagioni tra Perugia e Cisterna con ventiquattro successi degli umbri ed una vittoria dei pontini.

EX DELLA PARTITA

Un ex per parte in campo tra Cisterna e Perugia. Nelle file dei bianconeri Davide Candellaro ha giocato nell’allora Latina nella stagione 2013-2014. Nelle file dei pontini Alessandro Piccinelli ha giocato a Perugia dal 2018 al 2023.

PROBABILI FORMAZIONI:

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz-Faure, Mazzone-Nedeljkovic, Ramon-Peric, Piccinelli libero. All. Falasca.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Armando Simbari - Stefano Caretti