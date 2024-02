Superlega, la Sir si tiene stretto Roberto Russo

La Sir Susa Vim Perugia non ha mai fatto mistero di voler rinunciare al contributo di Roberto Russo e oggi lo ha dimostrato con i fatti. La società bianconera ha ufficializzato il rinnovo del contratto che legherà il centrale a quest'ultima fino al 2026.

Il giocatore siciliano, classe 1997, è arrivato in Umbria nel 2019 a 22 anni di età imponendosi subito all'attenzione di tutto il movimento pallavolistico nazionale, tant'è che oggi è un punto fermo della squadra azzurra che ha saputo vincere nel 2022 il campionato del mondo con Fefè De Giorgi alla guida.

Anche il suo palmares con i Block Devils non è per niente male e parla 4 Supercoppe Italiane, 2 Coppe Italia e 2 Mondiali per Club.

Ecco di seguito il commento del giocatore subito dopo la firma sul nuovo contratto:

"Sono felicissimo della fiducia che la società ripone nei miei confronti. È il mio terzo rinnovo qui, Perugia ormai per me è una seconda casa, mi trovo bene con l’ambiente, con la società e spero di proseguire il percorso nel migliore dei modi e di portare alla società insieme ai miei compagni altri trofei da mettere in bacheca. Per me come giocatore è molto importante sentire che una società del livello di Perugia, tra le migliori al mondo, ha stima e considerazione in me, non smetterò mai di ringraziare il presidente, lo staff e le persone che credono in me per questo rinnovo".

Questi cinque anni sono stati occasione di miglioramenti continui:

"È vero, sono cresciuto e maturato tanto in questi anni, migliorando sia dal punto di vista tecnico che soprattutto a livello umano. Fa parte del percorso della vita, io sto avendo la fortuna di farlo in una delle città sicuramente con il maggior e miglior tifo. Ovunque andiamo i nostri tifosi ci sono, ci spingono a fare il massimo, ci aiutano nelle difficoltà. Ho ancora negli occhi il muro bianco a Bologna per le Final Four di Coppa Italia. Uno spettacolo bellissimo…".

Infine un messaggio ai tifosi:

"Andiamo avanti tutti uniti che abbiamo ancora tante soddisfazioni da toglierci insieme!".