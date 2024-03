Volley A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi si prepara alla festa. E intanto Gargaglia applaude

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha già dimenticato la sconfitta di Mondovì e si è subito proiettata nella preparazione dell’ultimo impegno stagionale: venerdì 29 marzo, con fischio d’inizio alle 20.30, le Black Angels sfidano al Palabarton la Omag Mt San Giovanni in Marignano per l’ultima giornata di Pool promozione. Si tratta di un appuntamento che le ragazze di coach Giovi non vogliono assolutamente fallire: c’è la ferma volontà di coronare la festa finale per la promozione in A1 con una bella prestazione che possa culminare con l’ennesima vittoria di un’annata da porre tra i ricordi più belli del club. Intanto il punto di inizio settimana lo fa direttamente il Vice Presidente Gianluca Gargaglia, che esordisce così:

“Voglio ribadire che questa è una stagione straordinaria, da ricordare. Quello che secondo me ha fatto la differenza è stata la solidità del gruppo e l’unità di intenti tra le varie atlete. Tutte le ragazze hanno avvertito e fatto loro il senso di appartenza alla maglia, alla società e alla città. Questa per me è una cosa imprescindibile. Poi ci tengo a sottolineare che anche le ragazze che hanno avuto un ruolo da gregario e che quindi hanno giocato meno rispetto ad altre, hanno sempre mostrato un atteggiamento positivo e propositivo. Si sono rese sempre disponbili e dalla panchina hanno evidenziato sempre grande partecipazione. In tutto questo penso abbia giocato un ruolo decisivo lo staff tecnico e in particolare la figura del nostro primo allenatore Andrea Giovi. Non è una cosa per nulla banale riscontrare certe qualità in una squadra. Personalmente, da quando 5 anni fa ho fatto il mio ingresso in questo club, non avevo mai avvertito un senso di unità del genere”.

Il Vice Presidente della Bartoccini Fortinfissi traccia poi un bilancio sulle ultime sfide:

“A Mondovì abbiamo subito uno stop che può starci. Dopo la conquista aritmetica della promozione, la squadra ha magari subito un calo di tensione fisiologico. Poi sono state provate anche nuove disposizioni tattiche che, non essendo particolarmente rodate, non hanno funzionato come magari ci si poteva aspettare. Adesso la concentrazione è solo sulla partita di venerdì che chiuderà questa stagione incredibile. Vogliamo fare una bella prestazione davanti al nostro pubblico. Rinnovo l’appello che ho già fatto nel post Cremona: sportivi perugini e dei dintorni, venite al palazzetto per festeggiare un risultato per nulla scontato come quello della conquista dell’A1 e della Coppa Italia di categoria. Riportare Perugia in massima serie, in uno sport come il volley, che al femminile presenta il maggior numero di iscritte nel nostro paese, è veramente un qualcosa di grandioso”.

E sul futuro?

“Diciamo che la società sta già lavorando da qualche settimana per programmare la prossima annata sportiva. Abbiamo già degli anni di esperienza in A1 e sappiamo benissimo che andremo ad affrontare realtà molto grosse del panorama nazionale che hanno una forza economica e delle ambizioni diverse dalle nostre. Questo club farà però il massimo per allestire un roster che possa togliere delle soddisfazioni anche nella massima divisione italiana”.

Non resta che unirci anche noi all’appello di Gianluca Gargaglia per venerdì sera: riempiamo il Palabarton per dare un degno saluto a delle atlete che tanto hanno dato alla maglia e alla città di Perugia. Per l’occasione il prezzo dei biglietti sarà di 2 €. Al termine del match nessuno si muova dai seggiolini: si terrà infatti la premiazione a cura della Lega Volley Femminile e la festa finale.