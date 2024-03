Volley A2 femminile, Lpm Bam Mondovì - Bartoccini Fortinfissi Perugia: la probabile formazione e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia si presenta al penultimo appuntamento stagionale con la Serie A1 già in tasca. L’ultimo successo a Cremona permette alle Black Angels di affrontare le rimanenti due sfide di Pool promozione senza la pressione di dover vincere a tutti i costi. Conoscendo però la grinta di coach Giovi e la fame di vittorie delle sue ragazze, non si andrà certo in Piemonte per una passeggiata tra le Alpi. La Bartoccini Fortinfissi è infatti impegnata ancora in trasferta nella giornata di domenica 24 marzo nella tana della Lpm Bam Mondovì. Una trasferta per nulla agevole dal punto di vista logistico: sono quasi 500 i kilometri di strada che divono il capoluogo umbro dalla cittadina dell’interland di Cuneo. La formazione allenata da coach Basso, seppur fuori dai giochi per il raggiungimento dei play-off, si è resa protagonista di un’ottima seconda fase di campionato: 4 vittorie su 8 partite disputate, tra cui il prezioso successo casalingo su Busto Arsizio per 3 a 1 che ha di fatto spianato la strada verso l’A1 a Perugia. All’andata, al Palabarton, una Bartoccini Fortinfissi che si accingeva a vivere il magico weekend della Coppa Italia in quel di Trieste, ebbe la meglio delle piemontesi in quattro set. Non fu un match semplice per le Black Angels e questo deve essere da monito per la gara di domenica. Kosareva e compagne saranno chiamate a difendere ancora tanto per fermare la vena realizzativa dei martelli Lux e Grigolo. Occhio anche all’ottimo stato di forma della centrale Farina. L’opposto è Decortes e non ha certo bisogno di presentazioni (per lei due esperienze in A1 tra Brescia e Roma). Le Black Angels ci tengono particolarmente a chiudere questa stagione memorabile nel migliore dei modi e ce la metteranno tutta per riportare punti da Mondovì. Poi prossima settimana il gran finale al Palabarton contro San Giovanni in Marignano, con la Lega Volley Femminile che, in collaborazione col club del Presidente Antonio Bartoccini, sta preparando una serata assolutamente da non perdere. Ma procediamo per gradi. L’appuntamento per questa domenica è sempre per le ore 17.00. Coach Basso si schiererà quasi certamente con la diagonale Allasia – Decortes, le centrali Farina e Riparbelli e le schiacciatrici Lux e Grigolo. Il libero è Tellone. Quali invece le scelte di coach Giovi? Sicuramente non cambierà la diagonale, formata dalla premiata ditta Ricci – Montano, mentre al centro potrebbe esserci una tra Bartolini e Cogliandro assieme ad Atamah. In banda può trovare spazio anche Viscioni con Traballi o Kosareva a completare il sestetto. Il libero è ovviamente Sirressi.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match tra Lpm Bam Mondovì e Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione.

REPLICHE SU TRG MEDIA

Una sintesi del match tra Mondovì e Perugia sarà trasmessa in replica su TRG Media (ch. 13 del digitale terrestre) lunedì 25 marzo alle ore 21.45 e martedì 26 marzo alle ore 14.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Lpm Bam Mondovì e Bartoccini Fortinfissi Perugia è stata affidata alla direzione della coppia arbitrale formata da Barbara Manzoni e Antonio Testa. Al segnapunti elettronico ci sarà Roberta Pagliano.

PROBABILI FORMAZIONI

Lpm Bam Mondovì: Allassia – Decortes, Farina – Riparbelli, Lux – Grigolo, Tellone (libero). All.: Basso. Ass.: Grasso

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Atamah, Traballi – Viscioni, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Barbara Manzoni – Antonio Testa