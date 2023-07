Superlega, Russo e Giannelli guidano la nazionale all'assalto delle Final Eight di VNL

Fare meglio del quarto posto della passata edizione? Missione non facile, ma non certo impossibile. La nazionale italiana campione d'Europa e del mondo cercherà, dal 19 al 23 luglio prossimi, di aggiungere un'ulteriore ciliegina sulla torta di un biennio a dir poco favoloso arrivando di gran carriera a partecipare alle Final Eight della VNL in programma a Danzica, in Polonia. I presupposti sembrano essere quelli buoni: dopo un avvio zoppicante i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno ingranato la marcia giusta, risalendo posizioni su posizioni. Ne sono una chiara testimonianza le quattro vittorie ottenute nell'ultima tappa della fase eliminatoria nelle Filippine.

Impossibile rinunciare per l'occasione al contributo dei due giocatori della Sir, Simone Giannelli e Roberto Russo: l'alzatore e il centrale sono tra i convocati per questo importante appuntamento. Nella lista figura anche un ex, Alessandro Piccinelli, da poco ufficializzato da Cisterna.

Qunati derby possibili

Si inizia con il quarto di finale ad eliminazione diretta, mercoledì prossimo con un'Argentina orfana di Solè ma con un De Cecco pronto sempre a dare qualità al gioco dell'albiceleste. I "derby" tuttavia non sono scongiurati: come concorrenti per la vittoria ci sono il Brasile di Flavio, la Slovenia di Ropret ma soprattutto la Polonia di Leon.

Di seguito il calendario completo:

Mercoledì 19 luglio

ore 17: Stati Uniti-Francia

ore 20: Italia-Argentina

Giovedì 20 luglio

ore 17: Giappone-Slovenia

ore 20: Polonia-Brasile

Sabato 22 luglio

ore 17 e ore 20: Semifinali

Domenica 23 luglio

ore 17: Finale 3/4° posto

ore 20: Finale 1/2° posto

La lista completa dei convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi.

Centrali: Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gianluca Galassi, Roberto Russo.

Schiacciatori: Tommaso Rinaldi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla, Alessandro Piccinelli.