Superlega, per l'Italia arriva anche lo scacco alla capolista

Il magic moment per la nazionale non si vuole arrestare, malgrado l'obbiettivo sia già centrato. Questa volta la vittima di turno è chi in questa VNL non aveva mai assaporato il gusto amaro della sconfitta, il Giappone capolista. Il risultato finale, al termine di una gara davvero ben giocata, l'ennesima di questo ultimo periodo, è stato di 3-1 in favore degli azzurri, che in attesa delle ultime partite della fase eliminatoria si issano al secondo posto. Il che significa fondate speranze di poter disputare, da protagonisti, la Final Eight di Danzica (19-23 luglio 2023) e di migliorare il quarto posto dell'ultima edizione.

Il match, valevole per l'ultima giornata della week 3 disputata nelle Filippine, poteva configurarsi come una sorta di rivincita del quarto di finale dei playoff scudetto tra la Sir Safety Susa Perugia e l'Allianz Milano, ovvero Simone Giannelli e Roberto Russo da un una parte e Yuki Ishikawa dall'altra. Ad ottenera sono stati i due Block Devils, con l'alzatore che ha realizzato 3 punti ed il centrale 6; non sono bastati i 21 dello schiacciatore nipponico (top scorer al pari di Romanò) per evitare il ko.

Per i campioni d'Europa e del Mondo si prospetta qualche giorno di meritato riposo dopo aver ottenuto l'ein plein di vittorie che hanno in pratica risistemato la classifica, per poi ritrovarsi a Firenze per iniziare a preparare questo prestigioso appuntamento.

Tabellino

Italia – Giappone 3 – 1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20)

Italia : Michieletto 14, Giannelli 3, Galassi 11, Lavia 19, Romanò 21, Russo 6, Scanferla (L), Piccinelli (L), Rinaldi 5, Mosca 1, Sbertoli 0. N.e. Bottolo, Sanguinetti, Sala. All. De Giorgi.

Giappone : Nishida 19, Onodera 7, Otsuka 16, Yamauchi 6, Sekita 0, Ishikawa 21, Yamamoto (L), Kentaro 0, Muyaura 1, Tomita 0, Eiro 0. N.e. Ran, Ogawa, Larry. All. Philippe Blain.

Arbitri: Simonovic Vladimir (SUI), Kang Joo-Hee (KOR)

Durata set: 28 , 29 , 24 , 23.

Italia : 5 a, 18 bs, 12 mv, 28 et.

Giappone : 7 a, 15 bs, 4 mv, 25 et.