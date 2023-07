Superlega, la Sir Safety Susa Perugia ufficializza il nuovo roster con i numeri di maglia

Ufficializzato il roster 2023-2024 della Sir Safety Perugia.

È scaduto oggi alle ore 17:00 il termine per la formalizzazione dei tesseramenti degli atleti con il tandem dirigenziale Vujevic-Rizzuto che ha consegnato la lista dei quattordici giocatori che saranno a disposizione di coach Angelo Lorenzetti.

Nessuna novità ovviamente in casa bianconera, la società del presidente Sirci aveva già chiuso da tempo il proprio mercato estivo. Tutto è stato dunque messo nero su bianco con l’ufficialità anche dei numeri di maglia.

Conservano quello della passata stagione quasi tutti i Block Devils riconfermati. Dunque numero 13 per Colaci, numero 9 sulle spalle sempre di Leon, Flavio e Solè nel segno della continuità con il 15 e l’11, 16 e 17 sempre “proprietà” di Semeniuk e Plotnytskyi, tiene il 7 Herrera, restano rispettivamente con il 6 ed il 20 anche i due registi Giannelli e Ropret. L’unico bianconero a cambiare maglia rispetto alla passata stagione è Russo che abbandona il 12 e si prende la maglia numero 19.

Tra le new entry in rosa si accaparra il numero 2 Candellaro. Il tunisino di passaporto polacco Ben Tara scrive 10 sulle spalle, il duo ex Bergamo Held-Toscani stampa sulla propria divisa rispettivamente il 3 e l’8.

L’attenzione della tre giorni bolognese del Volley Mercato si sposta ora sulla presentazione del prossimo campionato e sulla stipula dei calendari in programma domani pomeriggio a partire dalle ore 14:30 con diretta web sul canale youtube di Lega Pallavolo Serie A e con aggiornamenti costanti sui canali social societari. Si conoscerà finalmente il cammino dei Block Devils!

Questo il roster ufficiale della Sir Safety Perugia:

n. 2 DAVIDE CANDELLARO Centrale

n. 3 TIM HELD Schiacciatore

n. 6 SIMONE GIANNELLI Alzatore

n. 7 JAIME JESUS HERRERA Opposto

n. 8 ALESSANDRO TOSCANI Libero

n. 9 WILFREDO LEON VENERO Schiacciatore

n. 10 WASSIM BEN TARA Opposto

n. 11 SEBASTIAN SOLÈ Centrale

n. 13 MASSIMO COLACI Libero

n. 15 FLAVIO CESAR RESENDE GUALBERTO Centrale

n. 16 KAMIL MICHAL SEMENIUK Schiacciatore

n. 17 OLEH PLOTNYTSKYI Schiacciatore

n. 19 ROBERTO RUSSO Centrale

n. 20 GREGOR ROPRET Alzatore