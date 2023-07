Superlega, si apre domani il Volley Mercato. C'è molta Sir alle Final Eight della VNL

Scatta domani martedì 11 luglio al Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio, alle porte di Bologna, la tre giorni del Volley Mercato organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A e primo atto ufficiale della stagione 2023-2024 della pallavolo italiana e della Sir Safety Perugia.

Il tradizionale incontro che apre l’anno sportivo del volley maschile vedrà naturalmente presente la delegazione perugina “capitanata” dal Presidente Gino Sirci. Ad accompagnare il numero uno bianconero ci saranno il Direttore Sportivo Goran Vujevic ed il Direttore Generale Benedetto Rizzuto che provvederanno al tesseramento formale dei giocatori (chiusura per la Superlega fissata mercoledì 12 alle ore 17:00) e parteciperanno ai diversi incontri in programma tra i quali il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di Lega.

Sarà presente a Bologna anche l’ufficio comunicazione bianconero che parteciperà al Media Day, l’incontro tradizionalmente dedicato agli uffici stampa delle squadre di Superlega e Serie A2 ed A3.

Giovedì pomeriggio a partire dalle ore 14:30 la “Presentazione Stagione e Calendari 2023/24”, il main event della tre giorni che, tra ospiti, artisti e premiazioni, darà ufficialmente il via al 79° Campionato Serie A Credem Banca con la possibilità di seguire il calendario giornata per giornata sui canali social ufficiali della Sir Safety Perugia per conoscere il cammino stagionale dei Block Devils.

I BLOCK DEVILS ALLE FINAL EIGHT DI VNL

Saranno sei i Block Devils protagonisti alle Final Eight della Vnl in programma a Danzica in Polonia dal 19 al 23 luglio. È terminata con le ultime partite di stanotte la fase eliminatoria che ha decretato le fantastiche otto che si contenderanno il primo trofeo stagionale riservato alle selezioni nazionali. Tanto bianconero alla kermesse in terra polacca, hanno infatti staccato il pass per l’evento l’Italia di Giannelli e Russo, la Polonia di Leon e Semeniuk, il Brasile di Flavio e la Slovenia di Ropret. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Stati Uniti – Francia, Italia – Argentina, Giappone – Slovenia, Polonia – Brasile.