Volley B maschile, altra conferma in casa Rossi Ascensori: oggi tocca a Di Renzo

La Rossi Ascensori Foligno riparte dall'esperienza e dal carisma di Leonardo Di Renzo. Il libero classe 1993, cresciuto proprio nelle giovanili della formazione folignate, presidierà la seconda linea dei biancoazzurri per la seconda stagione consecutiva.

Spoleto (con cui ha disputato importanti stagioni in A2) e Ferrara sono le tappe principali della sua carriera che, come è noto, proseguirà dunque nella città della Quintana dove cercherà di raggiungere quegli obbiettivi mancati lo scorso anno per varie ragioni.

Questo, ai canali social del club, il pensiero del diretto interessato: "Sono felice di essere ancora qui per la seconda stagione perché quando sono arrivato lo scorso anno c'era un obiettivo che purtroppo non siamo riusciti a raggiungere nonostante il finale di stagione in crescendo e questo mi ha lasciato l'amaro in bocca! Visti gli ambiziosi obiettivi societari per me è di grande stimolo poter lavorare per raggiungerli soprattutto con una squadra allestita per poter far bene con tutti ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare e di migliorarsi ogni giorno e per me questo è importante soprattutto perché conosco e condivido il metodo e la mentalità di allenamento del mister e sono sicuro che potremmo fare bene anche perché è la squadra della mia Città dove ho iniziato a giocare e dopo aver militato in tante squadre sarebbe bello togliersi qualche soddisfazione proprio qui!".

Soddisfatto della conferma anche il coach Fabrizio Grezio: "Di Renzo ha fatto un’ottima stagione con me e sono sicuro che si confermerà anche nella prossima continuando su livelli tecnici molto alti. È un giocatore professionista che dà equilibrio nel suo ruolo e al funzionamento di tutto il gioco, e su cui poter contare, conosce la realtà folignate e anche per questo la società lo ha fortemente voluto per valorizzare la territorialità del club, il suo senso di appartenenza a questo team gli fa onore e non può che avvantaggiare il gruppo nell’inserimento dei nuovi innesti".