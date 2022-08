Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno conferma Lorenzo Merli

La Rossi Ascensori Foligno, nell'ambito di una politica volta ad assicurare una certa continuità, potrà continuare a fare affidamento su uno degli elementi di spicco. Si tratta di Lorenzo Merli, classe 1993, altezza 1 metro e 94 e professione centrale, che si accinge a restare in biancoazzurro per la quinta stagione, anche se non consecutiva.

Assisiate di nascita ma residente a Perugia, Lorenzo ha iniziato la sua attività nella Grifo Volley dove è rimasto per 5 anni, prima di vivere un primo triennio nell'Intervolley Foligno al termine del quale si è registrato il trasferimento sull'altra sponda del Topino, vale a dire nella Volleyball. Ad inizio della scorsa stagione il ritorno tra le fila biancoazzurre.

Queste le sue impressioni rese all'ufficio stampa dei Falchetti: "Sono molto contento di essere rimasto a far parte della squadra. Il progetto della Società mi ha subito convinto e la conferma del Mister è stato uno stimolo in più per rimanere. La stagione passata ha lasciato un po' di amaro in bocca perché non è andata come volevamo, ma sono sicuro che quest'anno con il lavoro quotidiano sapremmo raggiungere gli obiettivi prefissati. A parte alcuni giocatori, la squadra è quasi completamente nuova composta da giocatori che provengono anche da categorie maggiori. I presupposti per fare bene ci sono tutti, per cui che dire, non vedo l'ora di iniziare!!!".

Anche coach Fabrizio Grezio approva in pieno questa conferma importante: "È un atleta serio e un professionista che lavora con costanza e dedizione, conosce bene la realtà di questo club e ha scelto di restare per continuare questo progetto e provare a fare un salto di qualità con il gruppo che si andrà a delineare. Mi fa piacere che abbia scelto di restare perché è un atleta su cui facciamo molto affidamento che sa creare amalgama e solido nel suo ruolo di centrale. Sarà molto utile nella costruzione del nuovo gruppo".