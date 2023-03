Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno recupera i pezzi e travolge la Sir senza appello

Due sconfitte consecutive, giunte in partite condizionate da assenze e contingenze varie, hanno contribuito a spegnere in maniera pressochè definitiva i sogni di rimonta della Rossi Ascensori Foligno, ma il campionato va onorato fino in fondo. E così la Sir Safety Perugia, formazione B di quella che milita in Superlega, nulla ha potuto contro i Falchetti, che hanno recuperato elementi importanti e si sono imposti per 3-0. L’obbiettivo dunque è finire in crescendo e mettere le basi per la prossima stagione: le premesse, visto ciò che questa squadra ha saputo mostrare in quest’ultimo periodo, ci sono tutte.

LA PARTITA – Coach Gubbini può nuovamente disporre di Fantauzzo e Merli, reduci da influenza, mentre Menichetti rientra dalla squalifica. L’altro posto 4 è Sorrenti, Catinelli in regia, mentre nel ruolo di opposto c’è Paolucci, Lombardo è il libero.

La squadra ultima in classifica ci tiene a tirare fuori l’orgoglio e partono bene (7-2). I Falchetti forzano al servizio e ritrovano subito la parità. Primo break, dopo una frazione punto a punto, sul 15-17, decisive le giocate di Paolucci e Fantauzzo per il 21-25.

Questa volta sono i biancoazzurri a partire meglio (2-7), la Sir cerca di rientrare (8-11). Piumi e Lucarelli rimpiazzano Catinelli e Paolucci e le distanze si ristabiliscono (12-16). Nuova impennata dei bastioli (21-23) che non basta perché il set è chiuso sul 22-25.

C’è ora l’obbiettivo di incamerare senza troppi fronzoli i tre punti e Sorrenti lo lascia intendere (5-11). I padroni di casa provano a rientrare (10-14) ma anche stavolta non basta. Il terzo set finisce 20-25.

TABELLINO

??? ???????-?????? ????? ??????? ?-? (??-??, ??-??, ??-??)

?????? ????? ???????: Paolucci, Catinelli, Merli, Menichetti, Sorrenti, Fantauzzo, Lombardo L, Piumi, Lucarelli, Beddini. N.E. Fuganti, Gavazzi. All. Gubbini