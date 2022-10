Superlega, Sir Safety Susa Perugia - WithU Verona: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

PERUGIA – Sabato sera al PalaBarton per la Sir Safety Susa Perugia!

Tutto pronto a Pian di Massiano per l’anticipo della terza giornata di Superlega con i Block Devils che sfidano domani sera la WithU Verona.

Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 20:30.

“Affrontiamo una squadra che ha iniziato la stagione a tutto fuoco”, dice il centrale Sebastian Solè. “Giocano bene, hanno vinto con due big come Piacenza e Trento, hanno giocatori forti, alti e potenti che in attacco soprattutto possono fare la differenza. Mi aspetto quindi una partita difficile, dovremo mettere il massimo impegno e giocare una bella pallavolo per fermarli cercando di sfruttare anche la lunghezza della nostra rosa”.

Allenamento e seduta video oggi pomeriggio per i Block Devils che domattina svolgeranno l’ultima rifinitura tra le mura amiche in vista della partita. Sarà probabilmente quello il momento in cui Anastasi deciderà il 6+1 che manderà in campo al via. Il coach bianconero ha finora ruotato tantissimo gli effettivi a disposizione dando campo e minutaggio a quasi tutti i suoi giocatori ed è quindi difficile ipotizzare un probabile sestetto di partenza. Ciò premesso ed al netto di possibili variazioni, un possibile starting seven potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Verona arriva al PalaBarton in grande condizione tecnica e psico-fisica e con l’onda lunga emotiva delle due splendide vittorie nelle prime due giornate contro Piacenza e Trento. Anche coach Stoytchev è solito ruotare molto i suoi giocatori ed anche in questo caso risulta difficile individuale quello che sarà il 6+1 iniziale. Potrebbero comunque essere della contesa al via il regista brasiliano Raphael, l’opposto russo di 220 cm Sapozhkov, i centrali Mosca e Cortesia, lo schiacciatore sloveno Mozic con il maliano Keita come compagno di reparto ed il libero Gaggini a dirigere le operazioni in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che sabato sera le porte del PalaBarton apriranno alle ore 18:45 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda che la biglietteria all’interno del palazzetto aprirà alle ore 16:30 per l’acquisto dei biglietti per il match.

PRECEDENTI

Trentadue i precedenti tra le due formazioni. Ventisei le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, sei le affermazioni della WithU Verona. L’ultimo confronto diretto il 29 dicembre 2021 nel match di ritorno della regular season 2021-2022 con vittoria dei bianconeri al PalaBarton 3-0 (25-20, 25-20, 25-18).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo e tutti nel roster bianconero dove figurano Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, Sebastian Solè, a Verona dal 2018 al 2020, e Stefano Mengozzi, a Verona dal 2016 al 2018.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Verona sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Carmine Fontana.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 20:30 Perugia-Verona sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Verona sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30. Ospiti in studio di Federica Monarchi e Marco Cruciani per la Sir Safety Susa Perugia saranno lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi ed il libero Alessandro Piccinelli.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Solè, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

WITHU VERONA: Raphael-Sapozhkov, Mosca-Cortesia, Mozic-Keita, Gaggini libero. All. Stoytchev.

Arbitri: Giuseppe Curto - Vincenzo Carcione