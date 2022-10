Superlega, Sir Safety Susa Perugia: Flavio chiama a raccolta i tifosi

PERUGIA – Due giorni all’anticipo della terza di Superlega per la Sir Safety Susa Perugia.

Il terzo turno di campionato ha il suo prologo al PalaBarton dove sabato sera, con fischio d’inizio alle ore 20:30, i Block Devils sfidano l’arrembante WithU Verona per un match decisamente affascinante ed intrigante.

Doppia seduta di lavoro oggi per i bianconeri che poi struttureranno gli allenamenti proprio in relazione all’anticipo del sabato quindi con il venerdì pomeriggio dedicato allo studio tattico in sala video ed all’allenamento tecnico e con il sabato mattina dedicato all’ultima rifinitura tecnico-tattica a Pian di Massiano.

Coach Anastasi durante la settimana ha insistito molto su alcune situazioni di gioco che non hanno funzionato al meglio domenica scorsa nella vittoriosa trasferta di Siena, puntando l’attenzione anche sulla crescita dei meccanismi di gioco nella correlazione muro-difesa.

La presentazione del match di sabato sera contro la compagine scaligera nelle parole del centrale brasiliano Flavio Gualberto:

“Affrontiamo una squadra che viene da due importanti vittorie ottenute soprattutto giocando molto bene. Verona ha in rosa tanti giocatori forti, un ottimo palleggiatore, un opposto potente ed altissimo e sicuramente ci aspetta una partita molto difficile. Aspettiamo i nostri tifosi qui al PalaBarton perché il loro supporto potrà essere un grande aiuto per la squadra per raggiungere la vittoria”.

Flavio pone l’attenzione, per quello che riguarda Perugia, su un fondamentale in particolare:

“Quale potrà essere un fondamentale in grado di fare la differenza? Pensando alla nostra metà campo dico che sicuramente la nostra battuta potrà essere molto importante perché mettere in difficoltà Verona in ricezione faciliterebbe, o comunque aiuterebbe, il nostro lavoro di muro e difesa”.