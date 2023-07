Superlega, una tripla denominazione per una Sir ancora più forte

Non ha ancora preso avvio la nuova stagione ma la Sir Volley Perugia è già destinata ad entrare nella storia della pallavolo italiana e non solo. La società bianconera, come già era stato annunciato lo scorso 14 luglio, si chiamerà Sir Susa Vim Perugia, portando in dote dunque la tripla denominazione. E' la prima volta che si verifica un fatto del genere in Superlega e la scelta non è affatto casuale: al marchio principale, vale a dire quello Sir, si affianca Susa Trasporti, azienda perugina leader nel trasporto su gomma, e Vim, che ha sede a Città Di Castello e si occupa di distribuzione e commercio all’ingrosso dei prodotti farmaceutici.

La mattinata odierna è stata riservata alla presentazione di questo importante accordo di sponsorizzazione, che potrebbe cambiare le gerarchie del volley almeno a livello nazionale. La sede prescelta è quella dell'Hotel Quattrotorri di Ellera Di Corciano, che ha visto protagonisti quelli che sono gli attori principali di questa partnership.

Le voci del protagonisti

Non poteva che manifestare la sua gioia il presidente bianconero Gino Sirci: "Questo è di sicuro un giorno importante perché presentiamo un sodalizio unico in questo campionato. Abbiamo tre name sponsor che rappresentano tre bellissime aziende. Tutta Italia lo guarda con interesse questa partnership e spero sia ricca di soddisfazioni". La strada era già stata intrapresa da tempo: "Lo scorso anno non abbiamo subito sconfitte in regular season ed in più abbiamo conquistato due trofei quindi Susa ha portato bene. Potevamo finire meglio il campionato ma ne comincia un altro tra pochi mesi. Sarà tra i più difficili e spettacolari del mondo". Sirci ha spiegato che "non abbiamo perso nessuno sponsor. Fondamentale quando si torna a casa che si è vinto il giorno prima. Finanziare una vittoria è molto importante per proseguire in un'operazione di sponsorizzazione. Abbiamo tifosi sparsi in Italia, segno di un buon lavoro e coinvolgimento da noi svolto. Spero di continuare così".

Non meno importante il ruolo assunto da Ferruccio Nucci, azionista e direttore commerciale di Susa Trasporti: "Personalmente non ho mai vissuto l'emozione di partecipare con la squadra anche nelle trasferte. Al Palazzetto ti conoscono tutti, fuori casa entri e vedi gli atleti scaldarsi. Senza dimenticare che quello del volley è l'unico sport che sono riuscito a praticare. Ovvio poi che i successi aiutano. Lo sport è bello perché nulla è scontato". Un piccolo rammarico: "Abbiamo vinto tanto, magari era meglio farlo a tempi invertiti, magari ce ne saremmo ricordati meglio". Nucci ha poi spiegato: "L'investimento per noi è importante, così come la possibilità di rappresentare la regione con la nostra azienda. Il motivo? La pallavolo è uno sport diverso, pulito e a misura di famiglia".

A chiudere Vincenzo Monetti, amministratore unico della Vim: "Perché abbiamo scelto il volley? Sponsorizzare lo sport a livello locale è fondamentale. Noi imprenditori abbiamo il compito di dare visibilità alla nostra regione". Monetti ha voluto sottolineare che "la sponsorizzazione del volley che è iniziata in corsa era frutto di un obbiettivo, quello di entrare come soggetto che sponsorizza. Questo è da me visto come un obbligo degli imprenditori di farlo nonché obbiettivo che tutti devono perseguire". Infine: "Il ruolo dello sport è valorizzare i ragazzi che fanno sport togliendoli dalla strada. Mi sono impegnato ad essere presente a tutte le partite in casa, in trasferta vedremo".