Superlega, nasce ufficialmente la Sir Susa Vim Perugia

Nuova veste nella prossima stagione per i Block Devils. Nasce la Sir Susa Vim Perugia!

Cambia dunque la denominazione della squadra bianconera con un aumento alla voce “name sponsor”. Resta ben salda al suo posto Susa Trasporti, già storico partner societario ed azienda perugina leader nel settore dei trasporti su gomma che prosegue ad associare il proprio nome ai bianconeri di coach Lorenzetti. Azienda con sede ad Ellera di Corciano alle porte di Perugia, fondata nel 1953 da Bruno Nucci, Orlando Lucaccioni e Luigi Cecchetti, la Susa Trasporti ha come business quello appunto dei trasporti su gomma e dei servizi di logistica e si caratterizza nel mercato per le sue qualità e caratteristiche peculiari che sono il livello del servizio offerto, la velocità, l’affidabilità e la sicurezza garantite ai propri clienti.

Ad affiancare Susa si aggiunge un altro grande marchio del territorio umbro. Entra tra i main sponsor e come name sponsor la Vim Spa, azienda fondata nel 1975 con sede a Città di Castello leader nella distribuzione e commercio all’ingrosso dei prodotti farmaceutici. Core business della Vim è come detto il commercio all’ingrosso di farmaci sia a livello nazionale sia esportando in 18 paesi esteri. Altro filone in grande crescita dal 2017 della Vim è quello della ricerca e sviluppo con particolare attenzione allo studio di patologie rare.

È il presidente bianconero Gino Sirci a presentare la nuova denominazione dei Block Devils.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nascita della Sir Susa Vim Perugia, il nuovo nome della squadra per la prossima stagione con l’inserimento di un terzo sponsor che rappresenta il segnale del grande fermento e della grande popolarità intorno alla squadra stessa. Quando grandi aziende del territorio decidono di legarsi alla nostra realtà danno lustro alla società e fotografano la partecipazione e l’interesse che c’è nei nostri confronti. Siamo felici di avere ancora al nostro fianco un’azienda di grande rilevanza come la Susa Trasporti e siamo felici di accogliere come name sponsor un’altra grande azienda locale come la Vim, guidata da un grande imprenditore e appassionato di sport come Vincenzo Monetti. Queste conferme e questi ingressi sono il frutto anche dell’importante lavoro della società per unire le forze e per ribadire un concetto a cui tengo particolarmente: dal 2018 ogni anno abbiamo sempre conquistato uno, due o tre trofei e ci piacerebbe decisamente continuare a vincere”.

La Sir Susa Vim Perugia ha fatto ieri il suo “esordio” ufficiale a Bologna per la stipula dei calendari della prossima stagione. Per presentare al meglio la nuova denominazione, la società bianconera organizzerà una conferenza stampa la prossima settimana dove saranno illustrati tutti i dettagli dell’accordo raggiunto.