Playoff Superlega, la Sir resta a guardare e Lorenzetti fa il punto sulla settimana di lavoro

In arrivo un weekend senza appuntamenti ufficiali per la Sir Susa Vim Perugia.

La vittoria nei quarti di finale contro Verona in tre gare con il susseguente passaggio alle semifinali scudetto ha infatti portato in dote ai Block Devils una domenica da “spettatori interessati” degli altri quarti di finale ancora in gioco. In particolare i bianconeri volgeranno l’attenzione a gara 4 tra Milano e Piacenza che si giocherà all’Allianz Cloud meneghino con la squadra dell’ex Anastasi avanti 2-1 nel computo delle vittorie.

Non sarà però un weekend senza PalaBarton perché coach Lorenzetti ed il suo staff ne approfitteranno per un lavoro importante in questo fine settimana con sedute tecniche in programma oggi, sabato e domenica pomeriggio nelle quali sviluppare sul campo tante situazioni di gioco e di tattica.

A fare il punto sulla squadra ed in attesa dell’inizio della serie di semifinale è il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti:

“Come ci siamo detti subito dopo aver vinto gara 3 con Verona, due settimane senza partite e senza sapere tra l’altro l’avversario è un qualcosa che solitamente nei playoff non capita, che non si è abituati ad affrontare e che quindi non si sa neanche bene come affrontare. Pertanto l’unico modo con il quale impostare il lavoro in questo periodo era concentrarsi sul quotidiano con la mentalità di fare ogni cosa in funzione di gara 1 di semifinale. Parliamo di un atteggiamento facile da spiegare, ma non semplice da praticare anche perché l’adrenalina dopo i quarti di finale ti vorrebbe far scendere subito in campo. Ma devo dire che i ragazzi in questi giorni di allenamento stanno lavorando bene e ci stanno mettendo la giusta mentalità. È quindi importante proseguire in questo modo, continuare a lavorare bene e cercare di crescere giorno dopo giorno. Quando poi conosceremo l’avversario della semifinale ci concentreremo ovviamente su quello a livello tecnico e tattico per farci trovare pronti per gara 1”.