Playoff Superlega, i quarti della Sir sotto la lente di ingrandimento

Seduta di lavoro pomeridiana in questo giovedì 21 marzo per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils aprono la primavera al PalaBarton proseguendo il programma di preparazione impostato da Angelo Lorenzetti in vista delle semifinali scudetto che prenderanno il via nel prossimo fine settimana.

Lorenzetti ed il suo staff possono lavorare con l’intera rosa a disposizione inserendo qualità e quantità nel menù dei bianconeri che possono in questi giorni insistere su un processo di miglioramento e di crescita tecnica senza avere “l’assillo” del match che si avvicina e quindi con la possibilità di tenere ritmi alti in allenamento.

Le semifinali scudetto come detto avranno il loro inizio nel fine settimana di Pasqua. Due al momento le formazioni già qualificate, Trento campione d’Italia in carica ed appunto Perugia che hanno chiuso in tre partite le loro serie dei quarti di finale contro Modena e Verona.

Per gli altri due posti domenica 24 marzo vanno in scena due gare 4 con le sfide Monza-Civitanova (nella parte di tabellone di Trento) e Milano-Piacenza (nella parte di tabellone di Perugia). L’hinterland meneghino diventa dunque il centro gravitazionale dei playoff scudetto con Monza e Piacenza che sono avanti 2-1 nel computo delle vittorie e che cercheranno di chiudere il discorso qualificazione. Per Milano e Civitanova invece la possibilità di rimandare il discorso semifinale a gara 5.

Cosa hanno detto finora, al netto dei risultati, i quarti di finale playoff? Intanto sono stati sinonimo di grande equilibrio con ben 5 gare su 12 (quindi oltre il 40%) terminate al tie break e solo 2 (appena il 16% ed entrambe nella serie Trento-Modena) finite 3-0.

A livello di statistiche complessive le prime tre gare dei quarti raccontano di numeri tutti molto vicini tra le varie squadre nei diversi fondamentali. I Block Devils eccellono nelle percentuali d’attacco con il 56,3% di efficacia generale mentre in ricezione è Monza a vantare il dato migliore con il 48,6% di positività. Nella speciale classifica degli ace comanda Piacenza con 29 punti diretti nel fondamentale e sempre Piacenza è insieme a Trento la prima per muri vincenti con 33 block a segno.

Come performance individuali i migliori realizzatori in una singola partita sono stati il martello canadese di Monza Loeppky in gara 1 a Civitanova e l’opposto maliano di Verona Keita in gara 3 a Perugia entrambi con 28 palloni vincenti a referto. Nel fondamentale del servizio il giapponese di Monza Takahashi ed il bianconero Ben Tara hanno avuto la miglior performance con 5 ace, entrambi nelle rispettive gare 3 della serie mentre il “signore del muro” nel singolo match è stato il colosso cubano di Piacenza Simon che in gara 2 a Milano ha messo a referto ben 9 punti nel fondamentale.