Playoff Superlega, in semifinale sarà Sir - Milano

Sarà dunque l’Allianz Milano l’avversaria della Sir Susa Vim Perugia nella semifinale scudetto al via domenica al PalaBarton con gara 1.

La serata di ieri ha definito il quadro delle quattro regine dei playoff con la formazione di Piazza capace di sbancare Piacenza in tre set nella decisiva gara 5 e con Monza, nell’altra parte del tabellone, in grado fare lo stesso in quel di Civitanova e di raggiungere nell’altra semifinale i campioni d’Italia in carica di Trento.

Si ricompone tra l’altro curiosamente il quartetto protagonista delle Final Four di Coppa Italia così come identici saranno gli accoppiamenti delle due semifinali dando prova, lo ha detto il campo, di come Trento, Perugia, Monza e Milano siano state le quattro formazioni più costanti della stagione nella Superlega Italiana.

Restando ovviamente alle faccende di casa bianconera, si rinnova dunque la sfida con Milano. Una sfida remake della serie dei quarti di finale della passata stagione vinta da Milano in cinque partite e, se da una parte la formazione meneghina sogna il bis, dall’altra i Block Devils sognano di prendersi sul campo una rivincita sportiva.

Tre i confronti stagionali tutti terminati al tie break con due vittorie di Milano in regular season ed una vittoria di Perugia nella semifinale di Coppa Italia a Bologna. Quindici set che hanno raccontato di un grandissimo equilibrio tra le due compagini spezzato sempre da pochi palloni e da poche giocate.

Ha una fisionomia di gioco e di squadra molto chiara l’Allianz Milano di coach Piazza.



Una squadra che ha nella fase break il suo punto di forza con le armi del servizio (caratteristica in generale di tutto il sestetto ed in particolare di Porro, Kaziyski ed Ishikawa), della correlazione muro-difesa (sempre molto ordinata e disciplinata tatticamente nella fase del muro e con dei difensori di altissimo livello come il libero Catania, ma anche Porro ed Ishikawa) e della qualità e gestione del contrattacco (pochi errori, tanta capacità di “giocare” contro il muro avversario) in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Una squadra che però sa farsi valere anche nella fase di sideout grazie ad una linea di ricezione che subisce pochissimo (ieri Piacenza, formazione di altissimo livello dai nove metri, ha chiuso con solo due ace messi a tabellino entrambi da Simon) e con un primo attacco sempre molto lucido nella gestione di Porro, fondato sulla pipe devastante di entrambi i posti quattro e che regala pochissimo all’avversario.

Una squadra soprattutto molto ben allenata da Piazza, molto forte mentalmente, certamente in ritmo ed in uno stato di forma eccellente.

Una squadra contro cui però i Block Devils di Angelo Lorenzetti hanno dimostrato di saper giocare e di saper trovare le chiavi per minarne i meccanismi. Difficile parlare di mosse a sorpresa o di novità da proporre, le due contendenti si conoscono praticamente a memoria. Sarà necessario piuttosto mettere in campo una prestazione importante sia di squadra che singolarmente e saper resistere alle difficoltà che ci saranno e che è normale che ci siano in una serie che assegna un posto nella finale scudetto.



PREVENDITA PER GARA 3 DI SEMIFINALE SCUDETTO DI DOMENICA 7 APRILE



Apre domani venerdì 29 marzo a partire dalle ore 12:00 la prevendita per gara 3 di semifinale scudetto tra Sir Susa Vim Perugia ed Allianz Milano in programma al PalaBarton domenica 7 aprile alle ore 18:00.

La prevendita prevede la possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/ it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti per gara 3 di semifinale scudetto (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C-D “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00