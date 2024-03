Playoff Superlega, il primo atto di semifinale si giocherà domenica 31. Già aperta la prevendita

È aperta dalle ore 12:00 di oggi lunedì 25 marzo la prevendita per il prossimo match casalingo dei Block Devils, gara 1 di semifinale scudetto in programma il giorno di Pasqua domenica 31 marzo al PalaBarton con fischio d’inizio alle ore 19:00. I Block Devils affronteranno la vincente della serie dei quarti di finale attualmente in corso di svolgimento tra Gas Sales Bluenergy Piacenza ed Allianz Milano.

La prevendita prevede la possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/ it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti per gara 1 di semifinale scudetto (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C-D “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00



CIVITANOVA-MONZA E PIACENZA-MILANO VANNO ALLA “BELLA”



Dopo un weekend di lavoro, lunedì di riposo per i Block Devils di Angelo Lorenzetti. Il tecnico bianconero, anche in una settimana senza impegni ufficiali, ha voluto mantenere il ritmo di allenamenti consueto e quindi la squadra tornerà al PalaBarton domani per una doppia seduta, fisica al mattino e tecnica nel pomeriggio, e per dare il via alla settimana che porta a gara 1 di semifinale scudetto in programma come detto domenica alle ore 19:00 nell’impianto di Pian di Massiano.

Se giorno ed orario sono dunque ufficiali, non è invece ancora noto l’avversario di Perugia. E nemmeno quello di Trento nell’altra serie di semifinale. Le due gare 4 di ieri sera tra Civitanova e Monza da una parte e tra Piacenza e Milano dall’altra hanno confermato il grandissimo equilibrio che detta legge nei due quarti di finale con entrambe le serie che arrivano alla “bella”.

Civitanova, sotto 0-2 dopo le prime due partite, dimostra ancora una volta il suo dna da grande squadra e, dopo il tie break vincente di gara 3, ne trova un altro ieri in gara 4 rimandando il verdetto alla decisiva gara 5 in programma mercoledì sera a Civitanova. Monza chiude la partita con numeri migliori a tabellino a dimostrazione che spesso proprio i numeri non raccontano sempre perfettamente la storia di una partita. Sono decisivi alla fine i 24 punti a testa della coppia di posto quattro marchigiana Yant-Nikolov.

Altra squadra che non muore mai si conferma Milano. Sotto 1-2 nelle vittorie e sotto 0-2 nel computo dei set ieri sera in gara 4, la squadra di Piazza non arretra di un centimetro, risale la corrente passo dopo passo, trova nell’ingresso del martello Margarejo il cambio di passo necessario ed arriva a braccia alzate al traguardo dopo un tie break mai in discussione. Piacenza alla fine manca il successo che avrebbe voluto dire semifinale, ma gioca per quattro set pure lei alla grande con Romanò che in attacco è micidiale da posto due. Per far capire l’equilibrio in campo basta raccontare dei primi quattro parziali terminati tutti ai vantaggi e durati complessivamente 2 ore e 14 minuti. Anche in questo caso tutto di deciderà nella gara 5 di mercoledì sera a Piacenza.