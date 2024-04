Playoff Superlega, sarà Monza a contendere lo scudetto alla Sir

Sarà Perugia-Monza per lo scudetto!

La Mint Vero Volley Monza, dopo aver sconfitto ieri sera in trasferta Trento in gara 5 di semifinale con una grande prova corale, raggiunge la Sir Susa Vim Perugia nella serie della finale che assegna il tricolore. Si parte al PalaBarton con gara 1 giovedì sera alle ore 20:30 con la prevendita aperta da stamattina.

Finale dunque inedita per la Superlega Italiana con Monza alla sua prima partecipazione assoluta. Ma finale che non è una novità in questa stagione perché si ripete quella andata in scena a Bologna per la Final Fuor di Coppa Italia a dimostrazione della qualità e della costanza dimostrate durante l’anno dalle due squadre. Tra l’altro, potenza delle coincidenze, entrambe hanno superato in semifinale le stesse formazioni sconfitte anche nelle semifinali di Coppa Italia.

Fattore campo dunque a favore dei Block Devils in virtù del secondo posto raggiunto in regular season contro la quinta piazza finale dei brianzoli. Block Devils che proseguono a Pian di Massiano il loro lavoro di preparazione alla finale (oggi pomeriggio lavoro fisico e tecnico) aggiungendo ovviamente rispetto ai giorni precedenti la preparazione tattica nei confronti di un avversario specifico.

Avversario che, a dispetto dei pronostici della vigilia, ha dimostrato di meritare ampiamente l’atto conclusivo della Superlega. Come biglietto da visita potrebbero bastare gli “scalpi” eccellenti di Civitanova nei quarti di finale e di Trento in semifinale, entrambe battuta in trasferta in gara 5, ma Monza è molto di più. È la velocità e la imprevedibilità di Cachopa in regia, è la robustezza di un sideout continuo ed efficace, è l’intercambiabilità degli interpreti in campo con il modulo a tre schiacciatori (Loeppky, Takahashi e Maar) che non dà punti di riferimento agli avversari, è la grandissima qualità in fase break con la difesa in particolare guidata dal libero Gaggini che tira su palloni a ripetizione per poter contrattaccare. È infine ma non per ultimo il grande entusiasmo che ovviamente e giustamente pervade un gruppo che sta facendo una stagione clamorosa (terza finale raggiunta dopo quella in Coppa Italia ed in Challenge Cup) e che cerca la classica ciliegina sulla torta.

A tutto questo, e molto altro, dovranno fare massima attenzione i Block Devils che dal canto loro sono reduci da un buon momento di condizione e che in questi giorni hanno potuto lavorare a Pian di Massiano con tranquillità su alcune specifiche situazioni di gioco.

I temi della finale? Tantissimi. Dalla sfida in regia tra Giannelli e Cachopa, tra i migliori interpreti del ruolo, a quella al centro della rete tra i compagni azzurri Russo e Galassi fino a quella in panchina tra due coach come Lorenzetti ed Eccheli che hanno saputo impostare le loro squadre a propria immagine e somiglianza.

I precedenti stagionali dicono Perugia (tre vittorie su tre, due in campionato ed una in Coppa Italia), ma i precedenti adesso contano meno di zero.

Potrebbe invece contare il fattore campo. Ed allora al pubblico del PalaBarton, strabiliante per tutta la stagione, il compito di spingere i ragazzi dagli spalti e di aiutarli nei momenti di difficoltà che certamente in una finale scudetto ci saranno.



PREVENDITA PER GARA 1 DI FINALE SCUDETTO DI GIOVEDÌ 18 APRILE



È aperta dalle ore 12:00 di oggi lunedì 15 aprile la prevendita per gara 1 di finale scudetto in programma giovedì 18 aprile alle ore 20:30 al PalaBarton tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza.

La prevendita prevede la possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/ it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti per gara 1 di finale scudetto (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C-D “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00