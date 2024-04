Playoff Superlega, una strepitosa Sir sbanca Milano e vola in finale

Angelo Lorenzetti si era augurato di arrivare a gara 5. Per fortuna mai auspicio si è dimostrato più sbagliato: la Sir Susa Vim Perugia ha saputo ancora una volta stupire ed è andata ad espugnare in quarto set l'Allianz Cluod, palazzetto che in questi ultimi due anni è stato foriero più di beffe che di soddisfazioni.

Ma soprattutto questa vittoria certifica due aspetti fondamentali: il primo è il raggiungimento, dopo due stagioni, della finale scudetto senza dover ricorrere alla bella, soluzione non priva di insidie; il secondo è la riconquista di un posto in Champions League dopo un anno di purgatorio. Un altro obbiettivo centrato alla grande in questo 2024/25 fino a questo momento straordinario.

E' stato un match che ha visto numeri pressochè equilibrati, ad eccezione dell'attacco, terminato con il 60% di squadra contro il 48% di Milano.

Tra i singoli brillano Ben Tara, che chiude a 18 con il 62%, così come Semeniuk. Plotnytskyi invece ne fa 15 con percentuali assurde (71% sotto rete e 3 ace), Russo segna a tabellino 10 punti e risulta infallibile in primo tempo (89%). Flavio firma 8 punti, Giannelli è magico in cabina di regia con i cioccolatini che dispensa per i propri compagni. Ma stasera l’Mvp è tutto di Max Colaci, autore di difese miracolose e decisive ai fini del risultato finale.

Dunque per la Sir sarà ancora finale ma per l'avversaria bisognerà attendere: Monza, vincendo la sua partita per 3-1, è riuscita a rimettere in equilibrio la serie contro la favoritissima Trento e sarà necessaria gara 5 domenica prossima. Ciò che è certo è che l'ultima battaglia verso il tricolore inizierà giovedì 18 aprile, da decidere ancora se in casa o fuori.

La partita

Perugia, schieratasi con gli stessi 7 delle ultime uscite, soffre subito il servizio dei padroni di casa: l'ace di Porro significa 3-0. Il break viene chiuso con il contrattacco di Reggers (7-2). Le difficoltà non sono finite: Flavio manda fuori, Ishikawa no ed è 14-8. Kaziyski non perdona per il 19-11, due ace di Plontytskyi riaccendono una flebile speranza, ma Reggers concretizza il vantaggio per il 25-18 conclusivo.

Il secondo set è caratterizzato da una lunga serie di botta e risposta praticamente per tutta la sua durata. In particolare va citato il finale: Kaziyski dai nove metri sembra far maturare un due a zero che avrebbe messo letterlamente nei guai i Block Devils (24-23), Plotnytskyi è prodigioso e riesce a sbrogliare una matassa intricata (24-25). Ben Tara sfrutta l'occasione per ripristinare la parità (24-26).

Per i bianconeri questo finale rappresenta la svolta: Ben Tara spezza il labile equilibrio iniziale con il colpo dell'11-14. Ishikawa e Reggers non sembrano decisamente in serata e commettono errori pesanti (11-16). Reggers con due punti consecutivi riavvicina Milano (13-16), Semeniuk non si dimostra particolarmente d'accordo (15-19). Kaziyski viene fermato a muro (16-21) mentre Ben Tara si fa carico di portare i Block Devils sul 18-24. L'errore al servizio di Vitelli chiude la terza frazione sul 20-25.

L'Allianz vuole colmare il gap e con l'ace di Vitelli sembra trovare nuova linfa (10-8); Ishikawa prosegue nel momento poco felice e manda fuori per il pari 11. Semeniuk si esalta e chiude il break del 13-18, poi Mergarejo si fa murare e Russo non fallisce il 13-20. C'è soltanto da portare la nave in porto e la battuta di Porro terminata in rete chiude a doppia mandata il discorso qualificazione.

I commenti dei protagonisti

Stravolto ma felice Kamil Semeniuk a fine partita: "Andare in finale era il nostro obiettivo. Non è stata una strada facile, contro Milano sono state tutte partite difficili. Anche stasera abbiamo sofferto nel primo set, dobbiamo imparare ad iniziare meglio le partite, poi siamo cresciuti ed abbiamo penso giocato bene. Siamo felici di aver raggiunto la finale, cercheremo di prepararla bene e faremo di tutto ovviamente per provare a vincerla".

Il tabellino

ALLIANZ MILANO - SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

Parziali: 25-18, 24-26, 20-25, 18-25

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Reggers 18, Vitelli 4, Loser 6, Kaziyski 13, Ishikawa 15, Catania (libero), Piano, Zonta, Mergarejo 1, Dirlic. N.e.: Innocenzi, Colombo (libero), Starace. All. Piazza, vice all. Daldello.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 18, Flavio 8, Russo 10, Plotnytskyi 15, Semeniuk 18, Colaci (libero), Leon 1, Solè. N.e.: Herrera, Held, Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Carlo Mauro Goitre - Roberto Boris

LE CIFRE – MILANO: 13 b.s., 7 ace, 28% ric. pos., 13% ric. prf., 48% att., 6 muri. PERUGIA: 22 b.s., 7 ace, 36% ric. pos., 21% ric. prf., 60% att., 4 muri.