Playoff Superlega, Allianz Milano - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Suona il gong di gara 4!

È in arrivo il quarto round della serie di semifinale playoff tra Sir Susa Vim Perugia ed Allianz Milano. Si torna in campo con Perugia avanti 2-1 nella serie, fischio d’inizio all’Allianz Cloud di Milano domani sera alle ore 20:30 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web VBTV.

Allenamento al PalaBarton stamattina per i Block Devils con le ultime alchimie tecnico-tattiche da preparare, nel pomeriggio si parte alla volta di Milano.

“Si riparte zero a zero”, dice il centrale Roberto Russo. “Andiamo a Milano con la consapevolezza che anche gara 4 sarà una grande sfida. Dovremo cercare di scendere in campo concentrati e di partire aggressivi per provare ad imporre il nostro gioco cercando di porre maggiore attenzione in certi frangenti del match e di evitare cali di rendimento”.

Non dovrebbero esserci grandi cambiamenti rispetto a domenica passata per coach Lorenzetti. Probabile la conferma all’inizio per Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Poche novità dovrebbero esserci anche in casa Allianz con coach Piazza che con ogni probabilità confermerà Porro in regia, Reggers opposto, Loser e Vitelli al centro della rete, Ishikawa e Kaziyski martelli di posto quattro e Catania a dirigere la seconda linea.



PRECEDENTI



Trentadue i precedenti tra le due formazioni. Ventitre le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, nove le affermazioni dell’Allianz Milano. Perugia avanti 2-1 nel conto delle vittorie dopo le prime tre gare della serie con vittoria di Perugia al PalaBarton 3-1 in gara 1 (parziali di 25-17, 25-23, 23-25, 25-22), successo di Milano all’Allianz Cloud 3-2 in gara 2 (parziali di 25-27, 25-21, 21-25, 27-25, 20-18) ed affermazione di Perugia al PalaBarton 3-1 in gara 3 (parziali di 20-25, 25-18, 25-13, 25-21).



EX DELLA PARTITA



Non ci sono ex in campo tra le due formazioni. Un ex invece in panchina, su quella di Milano, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia dal 2011 al 2013.



DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VBTV



Il match di domani tra Milano e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 20:30 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web VBTV a partire dalle ore 20:30.



DIRETTA SUI CANALI SOCIAL



La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa dell’Allianz Cloud, racconterà live alle ore 20:30 Milano-Perugia sui canali social della società bianconera.



PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV



Un’ampia sintesi di Milano-Perugia sarà trasmessa in replica venerdì 12 aprile alle ore 23:15 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.



PROBABILI FORMAZIONI:



ALLIANZ MILANO: Porro-Reggers, Vitelli-Loser, Ishikawa-Kaziyski, Catania libero. All. Piazza.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Carlo Mauro Goitre - Roberto Boris