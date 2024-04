Playoff Superlega, ruggito Sir e la semifinale prende nuovamente la strada di Perugia

Certe vittorie possono essere fondamentali nell'economia di una stagione. E' quello che spera la Sir Susa Vim Perugia, che con il 3-1 rifilato in gara 3 a Milano si è riportata in pole position nella corsa al passaggio in finale scudetto (e al conseguente ritorno in Champions League dopo un anno di assenza).

In un PalaBarton caldissimo (c'era anche oggi il sold out) è andato in scena il classico match a due facce: ad un primo set giocato ben al di sotto delle proprie possibilità, contrassegnato da un servizio che non ha girato nella maniera migliore, ne sono seguiti tre vinti abbastanza agevolmente ed in cui i Block Devils sono riusciti a ritrovarsi anche negli altri fondamentali, soprattutto muro e contrattacco e per la formazione di Roberto Piazza non c'è stato scampo.

I playoff tuttavia non danno modo di rilassarsi eccessivamente, se non per la sola giornata di domani. Giovedì si tornerà in campo per gara 4 nuovamente all'Allianz Cloud. Per provare a chiudere bisogna ripetere la prestazione, comunque positiva, di mercoledì scorso, sperando magari che il finale sia diverso.

Le cifre

A decidere il match di fatto sono stati il muro, che ha visto una netta prevalenza bianconera (14 a 6) e l'attacco (54 vs 43%). In ricezione Milano l'ha spuntata di poco (45 vs 42%) e lo stesso dicasi per il servizio (5 aces a 4), che ha fatto registrare lo stesso e identico numero di errori dopo lo scarto del primo set (18 pari). Ad eccellere su tutti è Wassim Ben Tara, meritatamente MVP con 24 punti di cui uno in battuta e uno a muro ed il 65% in attacco.

La partita

Nessuna modifica nel 6+1 iniziale rispetto alle precedenti uscite ma l'avvio è totalmente in salita per i Block Devils, che che devono subire il break con l'ace di Kaziyski e il muro di Vitelli (4-7). Russo fa sperare con quest'ultimo fondamentale (6-7), ma gli errori di Semeniuk e Ben Tara si rivelano pesanti (10-15). Plotnytskyi tenta di dare una scossa (19-22), ma Ishikawa costruisce quattro set point (20-24). Chiude subito dai nove metri Porro (20-25). Sul punteggio finale pesano i 7 errrori in battuta commessi dai bianconeri, decisamente troppi.

Sotto questo profilo invece le cose migliorano sensibilmente nel secondo set: di Plotnytskyi la bomba del 2-0, mentre Flavio alza il muro per il 4-0. Kaziyski trova la giocata del 4-2, ma Semeniuk (5-2) e Plotnytskyi (8-4) incrementano nuovamente il gap. Flavio ancora a muro fa 10-5, Kaziyski trova un colpo ad alto coefficiente di difficoltà e riporta i suoi sotto (10-7). A sistemare le cose Semeniuk in attacco e Giannelli a muro (16-10). Poi è Ben Tara a realizzare un ace con l'aiuto del nastro (17-10). Il vantaggio si dilata fino al +9 (21-12), mentre è Ishikawa a sparare le utime cartucce (22-16). Reggers sbaglia il servizio e Perugia riequilibra la serie (25-18).

La terza frazione inizia con uno scambio di colpi fino al duplice errore di Ishikawa (9-7). Russo, Semeniuk e Flavio danno la spallata decisiva (18-9). Ben Tara costruisce ben 12 palle set, a chiudere è l'errore in battuta di Kaziyski (25-13).

Inizio quarto set di chiara marca perugina, con Russo che spesso si diverte a murare Ishikawa, che poi sarà richiamato in panchina da Piazza a beneficio di Mergarejo (7-3). Proprio il neo entrato realizza il 10-8 e, dopo l'11-10 di Reggers, il 12 pari. Kaziyski riesce addirittura a sorpassare (13-14), ma si deve scontrare con la verve di Russo, che chiude il break con l'ace del 18-15. Che si rivela decisivo, in quanto la Sir costruitrià su di esso l'allungo che metterà in ghiaccio la gara (Ben Tara, 23-18). Porro cerca in tutti i modi di rovinare una festa già preparata con l'ace del 23-20, Semeniuk è freddo per il 24-20. Quattro sono le palle match, Reggers annulla la prima ma i lombardi nulla possono sull'attacco finale di Ben Tara. 25-21 e Block Devils che guadagnano il prezioso 2-1.