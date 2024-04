Playoff Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Allianz Milano: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Il crocevia della semifinale scudetto!

Dopo le prime due partite della serie che assegna un posto nella finale playoff con la situazione in perfetta parità con una vittoria per parte, si gioca domani pomeriggio gara 3 con la Sir Susa Vim Perugia che attende al PalaBarton l’Allianz Milano.

Serie al meglio delle cinque, fischio d’inizio domani alle ore 18:00 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web VBTV. Chi vince si prende per primo il match point, palazzetto che, dati della prevendita alla mano, si preannuncia gremito.

Consueto avvicinamento al match per Perugia. I Block Devils svolgeranno oggi pomeriggio e domattina le ultime rifiniture al PalaBarton con annesso studio tattico della gara sotto lo sguardo attendo di coach Lorenzetti e del suo staff. Il tecnico bianconero non dovrebbe modificare i sette di partenza e quindi domani dovrebbero essere inizialmente della partita Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Dall’altra parte della reta ci sarà una Milano certamente carica e determinata dopo la vittoria al fotofinish in gara 2. Anche per coach Piazza dovrebbe esserci la conferma del consueto 6+1 iniziale con Porro in regia, Reggers opposto, Loser e Vitelli al centro della rete, Ishikawa e Kaziyski martelli di posto quattro e Catania a dirigere la seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14:30 circa.

PRECEDENTI

Trentuno i precedenti tra le due formazioni. Ventidue le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, nove le affermazioni dell’Allianz Milano. Perfetta parità dopo le prime due gare della serie con vittoria di Perugia al PalaBarton 3-1 in gara 1 (parziali di 25-17, 25-23, 23-25, 25-22) e successo di Milano all’Allianz Cloud 3-2 in gara 2 (parziali di 25-27, 25-21, 21-25, 27-25, 20-18).

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra le due formazioni. Un ex invece in panchina, su quella di Milano, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia dal 2011 al 2013.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VBTV

Il match di domani tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web VBTV a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Milano sarà trasmessa in replica martedì 9 aprile alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospite in studio il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Porro-Reggers, Vitelli-Loser, Ishikawa-Kaziyski, Catania libero. All. Piazza.

Arbitri: Stefano Cesare - Massimiliano Giardini