Bartoccini Fortinfissi Perugia, scatto che potrebbe essere determinante

La Bartoccini Fortinfissi Perugia sembra finalmente aver ingranato la marcia giusta. Dopo la vittoria sofferta con la Delta Despar Trentino, che non aveva reso felicissimo l'ambiente, è arrivato il punto, sempre prezioso, conquistato contro la Savino Del Bene Scandicci e ieri finalmente è arrivato il successo pieno, precisamente contro la Megabox Ondulati Vallefoglia.

La classifica inizia a sorridere, anche se va rimarcato nuovamente che le ambizioni erano ben altre, alla squadra di patron Bartoccini, che però non deve assolutamente abbassare la guardia. Anzi, deve incrementare motivazioni ed entusiasmo da subito in quanto già mercoledì si tornerà in campo nel recupero contro una Reale Mutua Fenera Chieri che non sta vivendo uno dei periodi più felici. Potrebbe dunque essere l'occasione giusta per incrementare il vantaggio sulla cosiddetta zona rossa.

IL PUNTO SULLA LOTTA SALVEZZA - Sei squadre in tre punti. Alcuni risultati a dir poco sorprendenti hanno rimescolato le carte in coda rendendo il gioco molto più complicato. Partiamo dal fondo. La Delta Despar Trentino (16) ha compiuto un vero e proprio miracolo, rimontando dal 2-0 al 2-3 nello scontro diretto di Casalmaggiore con una Trasporti Pesanti (19) che non potrà più distrarsi. Pesante poi la battuta d'arresto dell'Acqua & Sapone Roma (16) sul campo di Volley Bergamo 1991 (16). Le lombarde hanno rifilato un 3-0 senza diritto di replica. Già detto della vittoria di Perugia (17) contro la Megabox Vallefoglia (19), che sembrava al sicuro ma torna invece nella mischia.

PROSSIMO TURNO - Andrà a caccia dunque di altri punti pesanti la squadra di Cristofani nel match di mercoledì sera, poi domenica prossima ospiterà Conegliano in un match sulla carta proibitivo. Sempre domani Bergamo recupererà con Firenze. Tornando alla giornata numero 23 Roma si recherà sul non facile campo di Scandicci, mentre altro impegno gravoso attenderà Vallefoglia, che ospiterà Novara, così come Trentino, che si recherà a Busto. Chiudono Cuneo - Casalmaggiore e Chieri - Bergamo, quest'ultimi match che potrebbero riservare qualche sorpresa.

LA CLASSIFICA DELLA ZONA SALVEZZA

VALLEFOGLIA 19

CASALMAGGIORE 19

PERUGIA 17

BERGAMO 16

ROMA 16

TRENTINO 16

In grassetto le squadre retrocesse