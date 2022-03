Bartoccini Fortinfissi Perugia - Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, la probabile formazione e dove seguirla in tv

Dopo il punto riscosso a Scandicci la scorsa domenica la Bartoccini-Fortinfissi Perugia attende tra le mura amiche del PalaBarton la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La formazione marchigiana nel girone di andata aveva conquistato il bottino pieno vincendo 3-1 contro le umbre. Da allora ci sono stati grandi cambiamenti e tanto lavoro da entrambe le parti, sia Vallefoglia che Perugia dopo un avvio piuttosto difficile, hanno trovato la propria dimensione di gioco e soprattutto la propria cifra tecnica, inclusi tutti gli automatismi che servono per entrare in campo e dare il meglio. Cecchetto e compagne scenderanno in campo decise a dimenticare il 3-1 subito a domicilio contro Firenze la scorsa domenica ma le ragazze di coach Cristofani hanno voglia di riscatto dopo la grande rimonta completata a metà nella scorsa giornata in terra toscana ed un conto aperto risalente alla gara di andata che sicuramente vorranno saldare. Sicuramente tra le sorvegliate numero uno la ex Kenia Carcaces dimostratasi in forma nelle ultime giornate con ben 21 punti in 4 set la scorsa domenica.

Le parole del capitano Helena Havelkova. "Sarà una partita molto importante, per noi ogni punto che possiamo fare d'ora in avanti sarà sempre più importante di prima. Dovremo concentrarci molto su di noi perché stiamo crescendo ed abbiamo fatto vedere anche contro squadre come Scandicci, Busto Arsizio e Monza che siamo in grado di giocarcela alla pari con tutte. Sicuramente sarà una battaglia perché sia loro che noi abbiamo bisogno di punti per la classifica, però scenderemo in campo tranquille perché stiamo vedendo continui miglioramenti, ci siamo preparate studiando l'avversario come facciamo sempre, ma ovviamente dovremo scendere in campo domenica per vedere cosa succederà".

Uno solo il precedente tra le due formazioni, quello della nona giornata del Girone di Andata vinto da Vallefoglia tra le mura amiche dell’Alberto Carneroli di Ubrino.

Per Vallefoglia Giada Cecchetto, a Perugia come per due stagioni (2019-2020, 2020-2021) e Kenia Carcaces (Stagione 2020-2021), mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia nessuna ex in campo.

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diop, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: Alanko, Kosareva, Mancini, Jack-Kisal, Newcombe, Carcaces. Libero: Cecchetto

Allenatore: Bonafede

Arbitri: Maurizio Canessa, Ubaldo Luciani



In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 6 marzo 2022 alle ore 17.00 al PalaBarton.

La gara sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv.

Il calendario delle prossime gare

6 marzo Perugia-Vallefoglia ore 17,00

9 marzo Perugia-Chieri ore 20,30

13 marzo Perugia-Conegliano ore 17,00

17 marzo Perugia-Casalmaggiore ore 20,30

20 marzo Monza-Perugia ore 17,00

23 marzo Firenze-Perugia 20,30

26 marzo Perugia-Cuneo ore 20,45

30 marzo Perugia-Novara ore 20,30

3 aprile Casalmaggiore-Perugia ore 17,00