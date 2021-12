Bartoccini Fortinfissi Perugia - VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore non si gioca

Sembrava fino a poche ore fa che quella del Palabarton tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore potesse essere, assieme a quella di Novara, l'unica sfida che si potesse disputare del Boxing Day del campionato di serie A1 Femminile. Niente da fare: poche ore fa è stato disposto dalla Lega il rinvio di tutte le partite per fronteggiare l'emergenza Covid che negli ultimi giorni ha ripreso piede con forza. Tutte le squadre,

LA NOTA DELLA LEGA - Ecco di seguito un estratto della nota che ufficializza la cancellazione del turno di Santo Stefano: "Il Consiglio di Amministrazione di Lega Pallavolo Serie A Femminile, preso atto del preoccupante evolversi della crisi pandemica che in queste ultime ore ha coinvolto in modo importante diversi gruppi squadra delle nostre società di Serie A1, considerando che le norme di indizione Campionati prevedono che l’ultima giornata del girone sia svolta in contemporanea, in considerazione che 5 partite su 7 sono già state rinviate a data da destinarsi, sentite le società consorziate di Serie A1 ed evidenziata la necessità di tutelare al massimo il Campionato e le prossime finali di Coppa Italia previste il 5 e 6 gennaio a Roma, preso atto della condivisione di tali preoccupazioni espresse con una lettera odierna dal Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Dott. Giuseppe Manfredi, viene determinato il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare di Serie A1 della tredicesima giornata, in programma alle ore 18.15 di domenica 26 dicembre".