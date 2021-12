Bartoccini Fortinfissi Perugia, a Santo Stefano sotto l'albero del PalaBarton c'è Casalmaggiore

Il Girone di Andata della Stagione 2021/2022 di Serie A1 Femminile giunge al termine con la gara contro la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, le ospiti sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Busto Arsizio per 1-3 ed oramai fuori dalla corsa per l’accesso ai quarti di Coppa Italia, ma vista l’attuale concentrazione nella parte bassa della classifica (in quattro punti ben 6 squadre) saranno quantomai determinate a mantenere la testa della “classifica delle altre” in cui le magliette nere sono fanalino di coda. Questo concentramento di squadre ovviamente gioca a favore della Bartoccini-Fortinfissi Perugia e da consapevolezza che il destino è ancora tutto da scrivere, dopo il punto di Cuneo ottenuto la scorsa settimana, basterebbe una vittoria piena per tornare in una quota dove l’aria è decisamente meno pesante e vedere il Girone di Ritorno con una prospettiva più rosea.

A condividere le sue impressioni con noi una delle ex di giornata, Anastasia Guerra. "Stiamo lavorando curando tutti i vari aspetti di gioco senza tralasciare nessun fondamentale, cercando di trovare sempre più sicurezze nel 6 contro 6. Sarà sicuramente una gara all'ultimo sangue perché sia loro ma soprattutto noi abbiamo bisogno di punti, sarà una partita combattuta punto a punto e farà la differenza il carattere. Dovremo avere voglia di portare a casa dei punti ma soprattutto entrare con la consapevolezza che siamo in grado di farlo, per vincere bisognerà scendere con il proverbiale coltello tra i denti".

Note e probabili formazioni

I precedenti

Quattro i precedenti tra le due formazioni, in tutti e quattro i casi la vittoria è andata a favore di Casalmaggiore (nello specifico due 3-0 nella Stagione 2019/2020 e due 3-1 nella scorsa Stagione).



Le Ex

Nessuna ex in campo per Casalmaggiore mentre sponda Bartoccini-Fortinfissi Perugia ci sono: Laura Melandri (Stagione 2020-2021), Anastasia Guerra (Stagione 2016-2017 e 2017-2018) e Imma Sirressi che con le casalasche vanta ben sei Stagioni (dalla 2013-2014 alla 2017-2018 e 2020-2021).



Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: come di consueto la diagonale Bongaerts-Diouf, per le centrali Bauer e Melandri, mentre a schiacciare Havelkova e Guerra. Libero: Rumori.

Allenatore: Cristofani

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore: in diagonale Bechis e Malual Adhuoljok, al centro Zambelli insieme a Guidi, a chiudere le schiacciatrici Shcherban, Szucs. Libero: Carocci

Allenatore: Volpini

Arbitri: Maurizo Canessa, Serena Salvati



In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domenica, 26 dicembre 2021 alle ore 18.15 e sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv