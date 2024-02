A Magione c'è nostalgia di volley: il San Feliciano ha tutte le carte in regola per salire in B1

Il ferro va battuto finché è caldo: lo sanno bene anche e soprattutto a Magione che è rinomata proprio per questa lavorazione, ma il celebre modo di dire può essere scomodato per una formazione di volley femminile che sta facendo esaltare e non poco la comunità locale. Si tratta del San Feliciano Volley, club che partecipa alla Serie B2 e che può ancora sperare nel salto di categoria nonostante un finale di 2023 e un inizio di 2024 non proprio brillanti dal punto di vista dei risultati.

La classifica del girone G, quello in cui è appunto inserita la squadra umbra, racconta di una lotta serrata al vertice, con le posizioni che contano che non hanno ancora dei padroni assoluti. La capolista Arezzo sta facendo il suo dovere e guida il raggruppamento con 33 punti, seguita a tre lunghezze dall’Ariete Pallavolo Prato. A quota 26 c’è invece il Volley Canniccia, mentre a 25 ecco spuntare l’Omac Active e appunto il San Feliciano. La vetta sembra lontana al momento (si è appena concluso il girone d’andata), però la seconda piazza che darebbe accesso ai play-off promozione non è così impossibile.

Le ragazze guidate in panchina da coach Fabio Bovari hanno tutte le carte in regola per recuperare il terreno perso, in particolare nelle ultime tre gare disputate. Il ruolino di marcia delle rossoblu è stato perfetto fino al 9 dicembre, la data dell’ultima vittoria in campionato: dopo un esordio con due sconfitte e un solo punto conquistato, le magionesi hanno messo il turbo inanellando ben sei successi di fila. Il ko di Scandicci ha interrotto questa splendida serie, prima che San Feliciano si riscattasse contro il Centro Volley Reggiano. Da quel momento sono arrivate tre sconfitte consecutive, nonostante due siano maturate al tie-break, fruttando quindi 2 punti.

Non bisogna farne un dramma perché si è trattato di match rocamboleschi, con punteggi incerti ed equilibrati, per non parlare dell’1-3 subito dalla capolista Arezzo in cui ancora una volta il quinto set sarebbe stato più che meritato. Il girone di ritorno partirà fra una settimana esatta. Sabato 10 febbraio il San Feliciano Volley tornerà a giocare dopo la pausa e avrà subito uno scontro diretto fondamentale per la classifica: è in programma infatti la trasferta in Toscana per affrontare l’Omac Active che ha gli stessi punti delle perugine, dunque quale miglior occasione per lanciare un messaggio forte al campionato? I tifosi ci credono e c’è da scommettere che lo faranno anche queste ragazze che stanno regalando tante soddisfazioni sportive.