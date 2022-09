Volley B maschile, Lucarelli scommette sull'Edotto Rossi: "Per l'inizio del campionato saremo pronti"

Non sono certo un mistero le ambizioni di alta classifica della Rossi Ascensori Foligno e lo dimostra il fatto che il precampionato svolto fino ad oggi sia stato assoutamente sontuoso. In quattro amichevole disputare i biancoazzurri hanno totalizzato quattro vittorie e hanno concesso un solo set agli avversari. Segno di un'intesa di squadra che cresce giorno dopo giorno.

A tracciare un bilancio di questo primo periodo di preparazione è lo schiacciatore Marco Lucarelli, che parla così all'ufficio stampa del club: "L’ultimo test con Perugia è andato molto bene, grazie a questi allenamenti congiunti riusciamo a capire anche il livello delle squadre contro cui ci scontreremo in campionato, Perugia è una squadra molto giovane e il test di sabato ci ha fatto capire anche molti meccanismi e dinamiche che in allenamento quotidiano non cogliamo, i nostri punti di forza e consapevolezza, e quelli più deboli dove andare a lavorare. Ora ci aspetta un ultimo test, e poi saremo pronti ad affrontare l’inizio di campionato".

Il prossimo allenamento congiunto, l'ultimo prima dell'inizio del campionato, vedrà i Falchetti misurarsi sul taraflex di Civita Castellani contro un'avversaria sulla carta tra le più temibili del girone F.