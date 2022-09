Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno fa bottino pieno nel test con Sir

Prosegue il buon momento di forma della Rossi Ascensori Foligno, che nel test amichevole disputato ieri sera al PalaCiccioli ha piegato la Sir Safety Perugia con un secco 3-1 (25-18, 23-25, 25-22, 15-8).

Netta è stata l'affermazione dei falchetti, malgrado il secondo set sfuggito davvero per un'inezia. Si è poi deciso di disputare un parziale al meglio dei 15 punti, aggiudicato anch'esso dai biancoazzurri con uno scarto considerevole.

Così, all'ufficio stampa dei biancoazzurri, si è espresso il centrale Leonardo Fantauzzo a margine del match: "La partita di ieri sera è stata una partita complessa perche non siamo riusciti a imporre il nostro stile di gioco e ci siamo adeguati al gioco di Perugia che ha fatto un ottima gara. Abbiamo vinto ma la cosa più importante che abbiamo capito è che nessuno ci regala niente e che ogni partita dobbiami entrare in campo con la giusta concentrazione e con la fame di non concedere nulla agli avversari. Perche ogni minimo errore lo paghi e lo paghi a caro prezzo. Il lavoro in palestra procede bene lavoriamo ogni giorno per cercare una migliore intesa, in palestra pesi stiamo caricando per arrivare alla prima giornata al massimo della condizione".