Superlega, Leon vince il "derby" della Sir in VNL

L'ultima giornata della tappa di Rotterdam riservava una sorta di "derby" bianconero. Di fronte erano di fronte la Polonia guidata da Wilfredo Leon, capitano della Sir Safety Susa Perugia, e l'Italia, con Simone Giannelli in regia e Russo al centro. Ad avere la meglio sono stati gli uomini di Grbic, che hanno approfittato di una squadra, quella allenata da Fefè De Giorgi, un po' troppo contratta e che si è vista interrompere la striscia di cinque vittorie consecutive. L'obbiettivo delle Final Eight tuttavia resta alla portata, ma nell'ultima tappa, in programma nelle Filippine, non ci si potrà permettere di allentare ulteriormente il passo.

Ma cosa ha penalizzato gli azzurri più di tutti? Sicuramente i molteplici errori al servizio, ben 19 totali. Il confronto invece è stato retto a muro, con con 9 block vincenti.

Tra i singoli spicca dunque la prova di Leon, andato a segno 16 volte (anche se il migliore è stato Bartosz Kurek, con 20 punti e il 55% in attacco); non bastano tra le fila azzurre i 5 punti di Giannelli e gli 8 di Russo, anche oggi positivo.

Tabellino

Italia-Polonia 1-3 (19-25, 26-28, 25-18, 20-25)

Italia: Michieletto 14, Giannelli 5, Sbertoli 1, Scanferla (L), Galassi, Lavia 18, Romanò 18, Anzani 4, Gironi, Russo 8, Rinaldi, Federici (L) ne, Caneschi ne, Magalini ne. All. De Giorgi.

Polonia: Kurek 20, Leon 16, Bednorz, Lomacz 1, Adamczyk ne, Kochanowski 14, Zatorski (L), Fornal 12, Urbanowicz ne, Szymura (L) ne, Szalpuk ne, Boladz 2, Firlej, Huber 6. All. Grbic.

Arbitri: Cameron (Canada) e Caçador (Brasile).

Note: Italia: battute vincenti 4, muri 9, errori 25. Polonia: battute vincenti 6, muri 8, errori 22.

La classifica generale della VNL

Giappone 8 vittorie (22 punti); USA 7 (21); Slovenia 6 (18); Polonia 6 (14); Brasile* e Argentina 5 (16); Italia 5 (15); Olanda* 4 (13); Francia* e Serbia* 3 (9); Bulgaria e Iran 2 (8); Canada e Cina 2 (5); Germania 1 (4); Cuba 1 (3).

*Una partita in meno