Superlega, per la Sir Safety Susa Perugia si apre la strada del Mondiale per Club

Il campionato e la Coppa Italia potrebbero davvero non essere le uniche competizioni a cui prenderà parte, nella prossima stagione, la Sir Safety Susa Perugia. Molto presto potrebbe aprirsi per i Block Devils la strada per la partecipazione al Mondiale per Club, che si disputerà in India nel prossimo mese di dicembre. Questo perchè nei giorni scorsi sono arrivate le rinunce ufficiali delle due finalista dell'ultima Champions League, lo ZAKSA e lo Jastrz?bski W?giel, che temono che la lunga trasferta nel Paese asiatico possa inficiare il cammino in un campionato compresso e particolarmente impegnativo come quello polacco.

Ecco dunque che la chiamata del club di Pian Di Massiano, tra l'altro detentore del titolo conquistato in Brasile dopo il 3-1 inflitto a Trento nella finale tutta italiana, dovrebbe essere un fatto pressochè scontato.

La fiducia del patron

Non vede l'ora di prendere parte, per il secondo anno consecutivo, alla kermesse il presidente Gino Sirci, che ha così parlato in un'intervista all'edizione delle 14 del TGR Umbria: "Diciamo che partecipare al mondiale in India potrebbe essere una bella idea perchè siamo i detentori di questa coppa, oltre che una squadra molto forte. Se ci chiameranno, e spero proprio che questo possa avvenire, sarà una bellissima notizia".

Si attende solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane visto che la Sir comunque si è spinta alle semifinali della massima competizione europea: "Il fatto di poter difendere questo titolo e di andare a giocare in India e confrontarsi con le sei migliori al mondo è nelle corde di questa squadra. Perugia vuole fare questo e senza ombra di dubbio lo merita".