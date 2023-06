Superlega, la Sir ancora protagonista in azzurro: Russo superstar contro la Serbia

Contro la Serbia, una delle formazioni europee più blasonate, non si poteva fare altro che vincere per avvicinare ancora di più l'obbiettivo delle Final Eight. Missione compiuta alla grande: l'Italia, nell'arco di settantadue ore, ha ottenuto il terzo 3-0 consecutivo issandosi provvisoriamente al quarto posto della graduatoria.

Come contro Iran e Cina i ragazzi di De Giorgi hanno tirato fuori gli artigli e sfoderato una prestazione cinica e concreta, evidenziando se possibile ulteriori progressi rispetto alle precedenti esibizioni. Questa volta i brividi finali non ci sono stati ed il match contro i balcanici, vero antipasto dei prossimi europei, è scorso via senza sussulti particolari e con un dominio assoluto per tutta la durata dello stesso.

Il "Picciotto" sugli scudi

Protagonista della serata è il centrale della Sir Safety Susa Perugia Roberto Russo, schierato titolare al centro in coppia con Anzani dopo aver osservato un turno di riposo. Ed il "Picciotto" ha ripagato in pieno la fiducia del suo allenatore con una prestazione magistrale. Il suo score parla chiaro: 14 punti realizzati con 5 muri e 3 aces, che gli sono valsi strameritatamente la palma di migliore in campo. Benissimo ancora una volta Simone Giannelli, a segno 5 volte, abile a distribuire il gioco con la solita maestria.

Domenica sarà "derby" bianconero

L'Italia ha compiuto un passo in avanti importante verso l'obbiettivo ma non potrà distrarsi. Domenica, dopo un giorno di riposo, è in programma la sfida con la Polonia, l'ultima della tappa di Rotterdam. Un autentico "derby" bianconero in quanto nella squadra avversaria militano Wilfredo Leon, capitano dei Block Devils, e Nikola Grbic, allenatore nella scorsa stagione di questi ultimi. Si tratta della VNL ma si prevede già un livello di gioco altissimo.

Tabellino

Serbia-Italia 0-3 (11-25, 21-25, 20-25)

Serbia: Kapur (L), Katic ne, Krsmanovic ne, Ivovic ne, Kujundzic 10, Batak, Peric 15, Masulovic 4, Luburic ne, Krsteski (L), Petrovic ne, Todorovic ne, Vucicevic 12, Nedeljkovic 6. All. Kolakovic.

Italia: Michieletto 9, Giannelli 4, Sbertoli, Scanferla (L), Galassi ne, Lavia 7, Romanò 15, Anzani 4, Gironi ne, Russo 14, Rinaldi ne, Federici (L) ne, Caneschi ne, Magalini 2. All. De Giorgi.

Arbitri: Ivanov (Bulgaria) e Caçador (Brasile).

Note: Serbia: battute vincenti 1, muri 5, errori 20. Italia: battute vincenti 5, muri 12, errori 5.