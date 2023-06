Superlega, Giannelli convince ancora: tre punti alla Cina e passo avanti verso la final eight

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. E' un detto forse banale e adoperato troppe volte, ma che calza a pennello per occasioni di questo tipo. Chiaro è il riferimento alla nazionale italiana maschile, che dopo un avvio balbettante anche oggi ha dimostrato di aver ingranato la marcia giusta.

Nel secondo impegno della tappa di Rotterdam della VNL gli azzurri hanno battuto 3-0 la Cina avvicinandoci sensibilmente al traguardo della Final Eight. Il match si è svolto sulla falsa riga di quello del giorno precedente, con due set dominati ed uno, il terzo, in cui i ragazzi di Fefè De Giorgi l'hanno puntata al tie break.

Capitano ancora in grande spolvero

Grande protagonista ancora una volta il capitano azzurro nonchè alfiere della Sir Simone Giannelli, che oggi è andato a segno tre volte, oltre che orchestrare il gioco con la solita maestria (a beneficiarne in particolar modo è stato Yuri Romanò, abile a realizzare 12 punti di cui 4 a muro). E proprio il block è stato determinante nel risultato finale, avendo fruttato all'Italia ben 12 punti. Sempre in tema Block Devils l'altro rappresentante Roberto Russo è rimasto in panchina.

Un antipasto gustoso

Gl impegni nella competizione proseguiranno senza sosta: gli azzurri scenderanno in campo domani sera alle ore 20 contro la Serbia in quello che puà definirsi come un antipasto di quanto accadrà ai prossimi Europei, ironia della sorte proprio a Perugia. Sarà l'occasione per mettere ulteriore fieno in cascina verso il raggiungimento dell'obbiettivo.

Tabellino

Cina-Italia 0-3 (13-25, 19-25, 24-26)

Cina: Wang D. 4, Jiang 9, Wang H. 1, Yang (L), Yu 7, Guo ne, Li ne, Zhai 12, Peng 4, Qu (L) ne, Chen 1, Zhang G. ne, Zhang J. ne, Wang B. 1. All. Wu.

Italia: Michieletto 6, Giannelli 3, Sbertoli, Scanferla (L), Galassi 3, Lavia 11, Romanò 12, Anzani 11, Gironi 1, Russo ne, Rinaldi 4, Federici (L), Caneschi 1, Magalini ne. All. De Giorgi.

Arbitri: Fernandez Fuentes (Spagna) e Guillet (Francia).

Note: Cina: battute vincenti 1, muri 3, errori 24. Italia: battute vincenti 4, muri 12, errori 17