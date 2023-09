Superlega, l'allenamento congiunto tra la Sir e Siena termina 2-2

Primo test oggi pomeriggio al PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils di coach Lorenzetti chiudono con un salomonico pareggio 2-2 la prima uscita stagionale con la Emma Villa Siena giocando un buon match e potendo mettere in pratica contro un avversario la grande mole di lavoro svolta nelle prime cinque settimane di preparazione.

Primi due set davvero buoni dei bianconeri con i classe 2007 Tesone e Fiori in regia ed in posto quattro a fianco dei centrali Solè e Candellaro, dell’opposto Ben Tara, del martello Held (sostituito dal finale del secondo parziale dal 2006 Dionigi) e del libero Colaci. Trame di gioco interessanti, buona correlazione muro-difesa, qualità in attacco con Held da posto quattro e Ben Tara (miglior realizzatore dei suoi con 18 palloni vincenti) da posto due. Doppia cifra in casa Sir anche per Solè (12 punti con il 69% in primo tempo) e per Candellaro (10 palloni vincenti con due muri), solito metronomo della seconda linea Max Colaci che ha chiuso con il 62% di ricezione positiva. Dopo i primi due parziali spazio anche per il libero Toscani, per il classe 2007 Cassieri ed una fugace apparizione in prima linea per il centrale classe 2006 Severini.

Al termine dell’allenamento congiunto il commento di Wassim Ben Tara.

“È stato un buon test, abbiamo giocato due set abbastanza bene anche se ovviamente possiamo ancora fare meglio. Poi ci sono stati alcuni cambi con i nostri giovani che hanno potuto giocare e fare un’esperienza importante per loro. Sono felice di aver giocato la mia prima partita al PalaBarton, so bene anche che abbiamo tanto lavoro da fare ancora per migliorare in attesa che tornino i nostri compagni impegnati con le nazionali. Con Angelo (Lorenzetti, ndr) mi sto trovando molto bene, mi piace come lavora, ha tanta esperienza, mi aiuta a migliorare e con lui posso imparare ogni giorno”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA - EMMA VILLAS SIENA 2-2

Parziali: 25-21, 25-22, 19-25, 13-25

SIR SUSA VIM PERUGIA: Tesone 2, Ben Tara 18, Candellaro 10, Solè 12, Held 6, Fiori 6, Colaci (libero), Cassieri, Severini, Dionigi 6, Toscani (libero). N.e.: Fossa. All. Lorenzetti.

EMMA VILLA SIENA: Nevot 4, Krauchuk 19, Copelli 9, Trillini 4, Milan 16, Tallone 7, Bonami (libero). Gonzi, Coser (libero), Acuti 3. N.e.: Pellegrini, Ivanov, Picuno, Pierotti. All. Graziosi.

LE CIFRE – PERUGIA: 21 b.s., 2 ace, 54% ric. pos., 22% ric. prf., 50% att., 5 muri. SIENA: 17 b.s., 3 ace, 47% ric. pos., 25% ric. prf., 56% att., 11 muri.