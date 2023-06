Superlega, il punto sui nazionali della Sir. A Luglio a Bologna c'è il volleymercato

Giorni di pausa per la Vnl maschile di pallavolo. Si è chiusa lo scorso fine settimana la seconda week con le squadre nazionali che serrano i ranghi in vista dell’ultima week (che si giocherà tra Stati Uniti e Filippine dal 4 al 9 luglio) che sarà decisiva per decidere le fantastiche otto che disputeranno la Final Eight in programma a Danzica in Polonia dal 19 al 23 luglio.

Tanti gli atleti della Sir Safety Susa Perugia in lizza a partire dagli azzurri Giannelli e Russo. L’Italia, reduce da tre vittorie su quattro nella seconda week di Rotterdam, è al momento al settimo posto nella classifica generale. Per la formazione di coach De Giorgi saranno determinanti le gare nelle Filippine contro Brasile, Canada, Slovenia e la capolista Giappone per accedere alla Final Eight.

Final Eight dove è già sicura, perché paese ospitante, la Polonia di Leon e Semeniuk, attuale quinta forza della classifica capace di infliggere a Rotterdam l’unica sconfitta proprio agli azzurri. Per la squadra guidata in panchina dall’ex tecnico bianconero Grbic la possibilità comunque nell’ultima week nelle Filippine di salire ancora in graduatoria. Final Eight molto vicine anche per il Brasile di Flavio e per la Slovenia di Ropret, rispettivamente terza e quarta della classifica attuale e pure loro entrambe impegnate della terza week nelle Filippine, mentre Cuba del bomber Herrera, al momento dodicesima, si giocherà nel concentramento americano le residue chance di accesso alle finali, ma soprattutto dovrà far punti per tenere a distanza l’ultimo posto in classifica in Vnl che vorrebbe dire dover disputare la Challenger Cup, il torneo organizzato dalla Fivb che mette in palio un posto per la prossima Vnl.

Challenger Cup dove si è qualificata l’Ucraina di Plotnytskyi in virtù del secondo posto ottenuto in Golden League. La formazione capitanata dal mancino bianconero si è arresa solo al tie break in finale contro la Turchia, ma ha comunque strappato il pass per cercare l’assalto alla Vnl 2024.

Restando in tema nazionali, convocazione azzurra per il neo bianconero Held per il collegiale di Taranto con il gruppo che disputerà le prossime XXXI Universiadi di Chengdu in Cina.

A BOLOGNA LA “TRE GIORNI” DEL VOLLEY MERCATO

Torna il Volley Mercato, l’appuntamento estivo organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A che ogni anno riunisce dirigenti e staff dei club di Serie A per corsi d’aggiornamento, tavoli di confronto e approfondimenti di vario genere, oltre ad introdurre ufficialmente i calendari della prossima stagione.

Da martedì 11 a giovedì 13 luglio 2023, il Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio, alle porte di Bologna, ospiterà l’edizione 2023/24 del Volley Mercato, che si concluderà alle 14.30 di giovedì 13 luglio con la “Presentazione Stagione e Calendari 2023/24”, il main event dell’evento che, tra ospiti, artisti e premiazioni, darà ufficialmente il via al 79° Campionato Serie A Credem Banca.

Durante le giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio saranno aperte delle finestre di tesseramento, con l’Ufficio Tesseramenti FIPAV che si trasferirà proprio nella sede del Volley Mercato.

Il tradizionale incontro che apre l’anno sportivo del volley maschile vedrà naturalmente presente la delegazione bianconera con il Presidente Gino Sirci, il Direttore Sportivo Goran Vujevic ed il Direttore Generale Benedetto Rizzuto che provvederanno al tesseramento formale dei giocatori e l’ufficio comunicazione societario.