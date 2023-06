Superlega, la Sir Safety Susa pronta a festeggiare con i tifosi i traguardi raggiunti

Estate fa rima con festa per la Sir Safety Susa Perugia ed anche quest’anno la società del presidente Sirci, vincitrice nella passata stagione della Supercoppa Italiana e del Mondiale per Club, organizza un evento da non perdere al Relais “Poggio del Sole”, la splendida location degli amici Paolo e Deborah che sarà il teatro d’eccezione di una serata di divertimento ed allegria da vivere tutti insieme, società, sponsor, Sirmaniaci, tifosi bianconeri ed appassionati di pallavolo.

Il giorno da segnare sul calendario è venerdì 14 luglio con inizio intorno alle ore 19.30, data ed orario scelti per celebrare come si deve i due trofei messi in bacheca dai Block Devils la passata stagione per proseguire nella ormai piacevole e consolidata abitudine societaria con entrambe le coppe che saranno ovviamente ospiti graditissimi della festa. Sarà soprattutto l’occasione per brindare sotto le stelle, per il piacere ed il gusto di stare insieme, di ridere, di ricreare l’atmosfera unica del PalaBarton, per darsi appuntamento proprio sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano per la prossima stagione.

I piaceri della tavola, la buona musica e l’esclusività della location la faranno da padrone in una serata che vedrà protagonisti due grandi ospiti a sorpresa.

Nei prossimi giorni la società comunicherà quelle che saranno le specifiche organizzative dell’evento, prenotazioni, informazioni e costi. Quello che è già certo adesso è che sarà una grande festa, una serata da vivere fino a notte fonda!