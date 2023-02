Champions, la Sir Sicoma Monini Perugia attesa da un viaggio in Germania

Sarà il Berlin Recycling Volleys l’avversario della Sir Sicoma Monini Perugia nei quarti di finale di Champions League. La formazione tedesca ha battuto ieri sera, nella gara secca dei playoff che dava l’accesso al turno successivo, i turchi dello Ziraat Bank Ankara qualificandosi per il doppio confronto con i Block Devils. Gara d’andata alla Max-Schmeling-Halle di Berlino probabilmente l’8 marzo, ritorno al PalaBarton mercoledì 15 marzo.

Vittoria per cuori forti ieri sera quella della compagine di coach Enard capace di superare Juantorena (nuovo innesto dello Ziraat aurore di una prestazione magistrale) e compagni al tie break dopo una sfida combattutissima e molto incerta nella quale i padroni di casa, dopo aver perso ai vantaggi il primo set (e “sprecato” quattro set point sul 24-20), hanno saputo risalire e capovolgere la situazione portandosi 2-1 nel conto dei set. Sul 9-4 del quarto parziale la partita sembrava pendere dalla parte del Berlino, ma lo Ziraat, guidato dai colpi di Juantorena ed Atanasov trovava le energie per portare tutto al quinto set dove però, spinti dal calore del pubblico amico e dagli attacchi di Carle e Sotola, i tedeschi prendevano subito margine fino al punto conclusivo proprio di Sotola.

Sugli scudi la diagonale di posto due formata dal regista tedesco Tille (preferito allo spagnolo Trinidad De Haro) ed appunto dall’opposto ceco di 206 cm Sotola, mancino dal braccio pesante ben coadiuvato in fase offensiva dalla coppia di martelli, perfettamente equilibrata, composta dal metronomo tedesco Schott (un passato a Milano nella stagione 2017-2018) e dal francese Carle (attaccante di razza, una stagione nel Bel Paese a Vibo nel 2019-2020). Robusto anche il contributo dei due centrali, entrambi nel giro delle rispettive nazionali, ossia lo sloveno Stakelar (scelto da Enard in luogo dell’australiano Mote) ed il tedesco Brehme (devastante ieri in attacco con i suoi primi tempi ad altezze siderali) con il libero giapponese Sato che ha garantito un lavoro importante in seconda linea sia in ricezione che in difesa grazie alle qualità tecniche figlie della scuola del Sol Levante.

Il Berlin Recycling Volleys è formazione ben allenata dal francese Enard (alla sua quinta stagione a Berlino) con un vice coach come il brasiliano Lucio Antonio Oro da giocatore per tantissimi anni in Italia e dunque esperto conoscitore della pallavolo di Superlega.

Formazione da prendere assolutamente con le molle come spiega coach Anastasi:

“Affronteremo una squadra che gioca molto bene a pallavolo. Berlino ha in rosa dei ragazzi che hanno fatto una bellissima Champions e che sono estremamente interessanti. Penso a Carle, un martello fisico ed anche molto tecnico, piuttosto che a Schott, che ho allenato a Danzica e che è un giocatore estremamente prezioso per Berlino, piuttosto che all’opposto Sotola che è un attaccante davvero bravo. Dovremo stare molto accorti perché si tratta di una squadra di alto livello. Ma dopotutto sono i quarti di Champions ed è normale che sia così”.