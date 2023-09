Serie A2 femminile, è vincente per la Bartoccini Fortinfissi il test di Vallefoglia

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ottiene un importante successo nella terza amichevole di questa pre-season giocata nel pomeriggio di venerdì 15 settembre. A Montecchio, in casa della formazione di A1 della Megabox Vallefoglia, le ragazze di coach Giovi si sono imposte per 1-3 confermando una crescita graduale che per il momento soddisfa lo staff tecnico perugino. I parziali dei set dicono 22-25, 16-25, 25-15 e 22-25. Combattuti ed equilibrati i primi due, con le Black Angels che hanno mostrato grande temperamento e ottima concentrazione su tutti i fondamentali. Solo un calo intorno a metà del terzo set ha permesso a Vallefoglia di riaprire il match. Chiusura con la Bartoccini che ha fatto la voce grossa grazie a tante difese e contrattacchi. Spiccano su tutte le prestazioni di Traballi e Viscioni con rispettivamente 20 e 18 punti. Doppia cifra anche per Kosareva (11). Si è ben mossa Atamah Princess, schierata al centro al posto di una Cogliandro lasciata a riposo. Nel complesso il dato dei muri è significativo: 14 quelli umbri contro i 7 delle marchigiane. Prossimo appuntamento il 23 settembre, quando le Black Angels restituiranno la visita alla Consolini Volley presso il palazzetto di San Giovanni in Marignano.

INTERVISTE

Andrea Giovi, tecnico della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

"La chiave di questa partita è tutta nel nostro muro-difesa e nei contrattacchi. Abbiamo interpretato molto bene questi fondamentali. In generale, quello che non era andato a Roma oggi ha funzionato. Abbiamo avuto solo qualche difficoltà nel terzo set perché é calata la nostra ricezione, ma nel quarto siamo tornati a fare ciò che sappiamo fare. Sono contento di questa risposta, aldilà poi del risultato che ci ha visto trionfare".

MEGABOX VALLEFOGLIA - BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 1-3

Set: 22-25, 16-25, 25-15, 22-25

MEGABOX VALLEFOGLIA: Passaro 1, Cecconello 4, Panetoni, Mingardi 16, Scharmann, Mancini 7, Giovannini 3, Kosheleva 19, Gardini 6, Provaroni (L). N.e.: Degradi, Aleksic, Dijkema. All.: Pistola. Ass.: Petruzzelli

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi, Traballi 20, Princess 4, Viscioni 18, Ricci 2, Braida 2, Bartolini 8, Kosareva 11, Sirressi (L1), Lillacci (L2). N.e.: Turini. All.: Giovi. Ass.: Marangi

Vallefoglia: b.s. 13, ace 7, ric. pos. 75 %, ric. prf. 28 %, att. 33 %, muri 7

Perugia: b.s. 13, ace 4, ric. pos. 57 %, ric. prf. 19 %, att. 37 %, muri 14