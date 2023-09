Volley A2 femminile, per la Bartoccini un'altra sfida con una squadra di categoria superiore

Periodo di grande lavoro per le ragazze della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le Black Angels, dopo aver affrontato la seconda amichevole nella giornata di martedì 12 settembre contro Roma, si apprestano ad incontrare un’altra formazione di A1. Nel pomeriggio di venerdì 15, con inizio alle 17.30, le atlete di coach Giovi svolgeranno un terzo test in casa della Megabox Vallefoglia. Si gioca al Pala Dionigi di Montecchio (PU) con live set nei canali social della Bartoccini. Sarà l’occasione per provare a migliorare ulteriormente quegli aspetti del gioco sui quali il tecnico perugino sta puntando fortemente in queste prime settimane di allenamenti. La centrale Asia Cogliandro introduce così la sfida:

“Questi sono test molto importanti - esordisce la classe ’96 - Giocare contro squadre di alto livello e soprattutto di massima serie, può offrirci spunti di crescita considerevoli. Contro Roma abbiamo fatto vedere cose buone ed altre meno. Ci può stare. Consideriamo anche i carichi di lavoro che per noi sono molto elevati in questo periodo e magari possono essere diversi rispetto alle nostre avversarie. Ad ogni modo sappiamo benissimo che dobbiamo ancora lavorare molto. Contro Vallefoglia sarà l’occasione per fare uno step in più”.

Cogliandro, tra gli elementi che, curriculum alla mano, vantano più esperienza in A2, descrive così la prossima stagione:

“Sarà un campionato veramente tosto. Dovremo prepararci bene perché personalmente ritengo che il nostro girone sarà di un livello più alto rispetto a quello che ho affrontato l’anno scorso tra le fila di Sant’Elia”.

L’atmosfera rimane però particolarmente positiva…

“Il gruppo è già unito, poi devo dire che mi trovo bene sia con Giovi che col suo assistente Marangi che già avevo avuto modo di conoscere in una precedente esperienza. Le metodologie di Giovi sono molto interessanti e gli allenamenti risultano stimolanti per noi atlete. Di Guido (Marangi, ndr) posso dire che è una persona davvero molto preparata”.

Tra le fila di Vallefoglia ci saranno due ex Bartoccini: la schiacciatrice trasformata in libero Claudia Provaroni e il martello Beatrice Gardini. Sirressi invece ritrova subito il suo recente passato, avendo militato con la Megabox nella scorsa stagione.